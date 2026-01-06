データセクが後場カイ気配スタート、豪データセンター稼働などで２６年３月期業績予想を上方修正

データセクション<3905.T>が後場上げ幅を拡大している。正午ごろ、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を３４８億１０００万円から３７２億７３００万円（前期比１２．７倍）へ、営業利益を５億９００万円から３４億９８００万円（前期４億９６００万円の赤字）へ、最終利益を４７００万円から１９億８００万円（同６億５４００万円の赤字）へ上方修正したことが好感されている。



現在構築中のオーストラリア第１号データセンターが２６年３月に稼働開始を予定していることから、同月の売上高として４１億５５００万円の追加計上を見込むことに加えて、国内第１号データセンターに関して、顧客からの追加要請に伴うＧＰＵサーバー利用単価の増額により売上高及び売上総利益が３５億５２００万円増加することなどが要因としている。



出所：MINKABU PRESS