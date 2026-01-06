1月5日（月）よりソニーストア 大阪で、動画クリエイター向けの無料イベント「CREATORS HUB BASE」が始まった。機材の無料貸し出しやクリエイターによるトークショーなどで構成されている。無料で参加が可能。

1月31日（土）までの期間中、動画制作に関する学びやつながりなどを広げる場として提供されるイベント。関西近県のクリエイターのトークショーが中心になるが、Cinema Lineカメラの無料貸し出しなど、普段のソニーストアで実施していない施策も行われる。

参加は無料だが、各回共に予約が必要。特設ページから申し込める。

特設ページ

CREATORS HUB BASE | ソニーストアについて | ソニー

https://www.sony.jp/store/retail/osaka/event/creators_hub_base/

【期間限定】Cinema Line おでかけ特別体験会

内容

Cinema Lineのカメラを屋外で30分間体験。実際の撮影を想定しながら試せる。

日時

2026年1月5日（月）～1月31日（土）

【レンタルスペース】Create Hub Studio

内容

ソニーストア 大阪の動画編集コーナー「Create Hub Studio」を無料で利用できる。基本的な編集ソフトの使用環境が用意されている。

日時

開催期間：2026年1月5日(月)～1月31日(土)

カメラマン横山歳貴とメイクアップアーティスト小川良が語る“最高のシーン”の作り方

内容

カメラマン横山歳貴氏、メイクアップアーティスト小川良氏、モデルの3名によるトーク＆デモ。同日にαアカデミーで撮影体験を行う。

日時

2026年1月10日（土）11時30分～13時00分

はじめてでも安心！声をキレイに収録する方法講座 『カメラレンジャークリエイターV』

内容

マイクでの音声収録に着目した体験型ワークショップ。ソニーのマイク「ECM-W3」「ECM-M1」「ECM-B1M」の録音→再生→聴き比べを通して、マイクの使い分けなどを学ぶ。

日時

2026年1月11日（日）13時00分～14時00分

【今日から使える】DaVinci Resolveで学ぶ整音テクニック講座

「DaVinci Resolve」の編集機能のうち、こもり声、ノイズ、音量差を自然に整える「Fairlight」を使った編集を紹介。参加者各自で「DaVinci Resolve」がインストールされたPCを用意する。

日時

2026年1月17日（土）14時00分～15時00分

『α』＆『FX』 Friends Meet up！

内容

動画クリエイターうえでぃー氏を囲んでのα/FXユーザーによる座談会。



日時

2026年1月18日（日）13時00分～14時00分／15時00分～16時00分

Cinematicな映像の作り方

内容

映像制作を始めたい、作品のクオリティをワンランク上げたい人向けに、撮影編・編集編の全2回で構成するワークショップ。講師はシネマトグラファーの西村信哉氏。

日時

2026年1月24（日）（土）・1月25日（日）

撮影編13時00分～14時00分、編集編15時00分～16時00分

瀬戸内を撮る、愛媛を語る -トークイベント-

内容

カメラを通した瀬戸内の風景を題材に、ビデオグラファー/写真家のとみ氏が愛媛の新たな魅力を語る。

日時

2026年1月31日（土）13時00分～14時00分／15時00分～16時00分

【動画】動画マスターによる特別購入相談会

内容

ソニーストアの社内資格「動画マスター」を有する動画のスペシャリストに聞く購入相談会。