Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramを更新。“メルカリ”の新CMキャラクターとして「神出鬼没のメルカリおすすめお兄さん」と「ミニメル」を演じていることを報告し、オフショットを公開した。

【画像＆動画】佐久間大介の“メルカリ”新CM＆オフショット

■赤パーカー×ピンクヘアが映えるリラックススタイル

佐久間は赤いフード付きパーカーに、毛足の長いブルーのボトムスを合わせた“メルカリカラー”の個性的なスタイリング。フードからのぞくピンクヘアがアクセントとなり、カジュアルながらも遊び心のある着こなしだ。

1枚目では、床に横になりながらカメラを見つめる構図。手前には雑貨や小物がずらりと並び、生活感のある空間づくりも印象的だ。

続く写真では、クローゼットの中にちょこんと座り込む姿を披露。洋服に囲まれた空間で身を縮め、膝を抱えるポーズが愛らしさを引き立てている。

さらに、ベッドの中央に座って体を小さく丸めたショットでは、上からのアングルによって部屋全体が見渡せる構図に。照明やカメラ機材が写り込んだカットからは、CM撮影の舞台裏をのぞき見しているような臨場感も伝わってくる。

佐久間は最後に「『意外なモノが、意外と売れる』がテーマのCMです！」と説明し、「皆さんも意外なモノ、メルカリに出してみませんか？(^^)」と呼びかけた。

SNSでは「ちんまりしててかわいい」「天才的にかわいい」「体育座りがかわいすぎる」「フードかぶりメロすぎる」「うちの押し入れにもぜひw」「ビジュ良い」「妖精さん？」「新年早々に嬉しいニュース」といった声が寄せられている。

■「#ダウナー佐久間」と新CM動画も

Snow Man

