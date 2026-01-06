ホットペッパービューティー“最大50％”ポイント還元キャンペーン実施 アクセス集中対策「仮想待合室」にSNS「ライブのチケット争奪戦並み」【詳細】
リクルートが運営するヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス「ホットペッパービューティー」は2月2日から、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭」を開催する。きのう5日、事前エントリー受付が開始となった。
【画像】争奪戦が予想される…アクセス集中に“対策”「仮想待合室」の流れ
「ビビビ祭」は、ポイントが最大50％（上限2万ポイント）を還元するキャンペーン。第一弾として、各対象期間中に事前エントリーを行い、「ホットペッパービューティー」で予約のうえ、サロンに来店した人を対象に、先着100万予約限定で対象金額の最大50％分（上限2万ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元する。
キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（予約＆来店）が対象。還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限1万ポイント（合計で最大2万ポイント）となる。
なお同サイトでは、「キャンペーン実施に伴うアクセス集中」について言及。アクセス集中による不具合を防ぐために、2月1日（日）午後11時30から午後11時59分の間は（予約受付開始前の30分間）に同サイトにアクセスした際は、一度「仮想待合室」で予約受付開始時間まで待機する場所を準備。「予約受付開始以降のサイト混雑状況によっては、その後さらに『仮想待合室』でお待ちいただく場合がございます。混雑解消後は『仮想待合室』の表示は無くなります」などと伝えている。
「仮想待合室」などアクセス集中が予想される事態にSNSでは、「人気ライブのチケット争奪戦並みの仕様」「予約戦争勝ち残れたらヘアカット、カラー、パーマに加えて人生初の眉ワックスとまつ毛パーマしてみようかな」「攻略法読んで2/1に待機するで」などの声が寄せられた。
■キャンペーン「ビビビ祭」
先着100万予約限定で対象金額の最大50％分（上限2万ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元
●各対象期間
事前エントリー期間：1月5日（月）〜2月4日（水）
予約期間 ：2月2日（月）〜2月4日（水）
来店期間 ：2月9日（月）〜2月15日（日）
ポイント加算予定日：3月16日（月）頃予定
●条件
・本キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（予約＆来店）が対象。
・還元ポイントは、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限1万ポイント（合計で最大2万ポイント）。
・ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）で、それぞれ複数回の利用（予約＆来店）があった場合、それぞれの対象金額のうち最も高い1回の利用（予約＆来店）のみが対象。
・対象金額とは、以下(ア)(イ)いずれか低い方の金額を指す。
(ア)予約時に本サービスの予約確認画面上に表示される利用予定のサービスの「合計金額」(予約確認画面上で選択可能なギフト券・ポイント（以下「ポイント等」）の利用前の金額)
(イ)来店時の支払金額にポイント等を加算した金額。（来店時に株主優待や金券類など、ポイント等以外の手段で割引が発生した場合、その割引金額分は来店時の支払金額に含まれない）
・キャンペーンは予告なく終了する可能性があり。なお、同社システムの都合上、やむを得ない場合は、先着100万予約を超えて特典適用対象となる場合があり。
