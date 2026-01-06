吉野家、「厚切り豚角煮定食」待望の再販決定 歓喜の声「神メニュー復活!!!」「キタコレ！」
吉野家が、昨年期間限定で販売された「厚切り豚角煮定食」を期間限定で販売開始することを6日までに発表した。
【写真】極厚！食べ応えありそうな「厚切り豚角煮定食」
昨年の販売時に「柔らかく食べ応えがある」「味変が楽しい」などの声が寄せられていた「厚切り豚角煮定食」を、きょう午前11時から期間限定で再販売。柔らかい豚バラ肉を厚切りで仕上げ、ねぎラー油やからしを合わせることで味の変化も楽しめる商品となっている。「厚切り豚角煮定食」はテイクアウトも可能。価格は税込み1097円。
吉野家公式Xでも商品の画像とともに「ご好評につき、待望の“復活”」と発表されると、「めちゃくちゃうれしい！」「神メニュー復活!!!」「キタコレ！」「前食べ損ねたから絶対食べる」「絶対にまた食べる！」など歓喜の声が寄せられていた。
