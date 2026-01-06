ベネズエラ首都カラカスでの爆発の後、火災が発生した軍事施設＝3日/Luis Jaimes/AFP/Getty Images

（CNN）米国のミラー大統領次席補佐官は5日、米国がベネズエラのマドゥロ大統領を拘束した作戦を巡り、「激しい銃撃戦」があり、キューバ人警護部隊に「多数の死傷者」が出たと述べた。

ミラー氏はCNNの番組で、「犠牲者と死亡者の圧倒的多数は、ベネズエラ国民を支配していたキューバの警備隊員だった」と語った。

ミラー氏によると、ベネズエラ首都カラカスで行われた急襲作戦に参加した米軍部隊は武装したキューバ人の警護部隊と遭遇し、相手側は「甚大な被害」を被ったという。

キューバ政府は4日、米国の作戦でキューバ人32人が死亡したと発表した。ミラー氏は、公表されている数字は実際の死者数よりも少ない可能性が高いと述べた。

負傷した米兵の容体は安定しているという。

ミラー氏は「これは、わが国の特殊部隊が持つ卓越した技能、正確さ、勇気、能力を改めて示すものだ」と語った。「殺害されたのは、すべて敵だった」とも述べた。

ミラー氏は、民間人の犠牲者が出たかどうかを問われると、そうした報告は見ていないと述べた。

作戦は、米陸軍の精鋭部隊デルタフォースが、米連邦捜査局（FBI）の部隊の支援を受けて実施した。情報筋によると、数人の兵士が銃弾や破片によるけがを負ったが、いずれも軽傷だったという。