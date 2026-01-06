ミラノ・コルティナ冬季五輪は６日で開幕まで１か月となった。

今回、日本の新たな「お家芸」となる可能性があるのが、スノーボードのビッグエア（ＢＡ）。男女ともに多彩な持ち味の選手がそろい、メダル量産の期待が高まる。（小沢理貴）

男子 荻原 初の６回転半／女子 深田 次世代エース

表彰台常連

巨大なジャンプ台から飛び出し、技の難易度などを競うＢＡは２０１８年平昌（ピョンチャン）大会から正式種目となり、２２年北京大会で女子の村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）がこの種目で日本勢初メダルとなる銅を獲得。まだ男子のメダルはない。

日本勢が急成長したのは北京大会後だ。２５年３月の世界選手権で女子は優勝した村瀬らが表彰台を独占し、男子も金、銀に輝いた。今季のワールドカップ（Ｗ杯）も開幕戦で女子は深田茉莉（ヤマゼン）ら日本勢が１〜３位を占め、男女ともに３戦全てで日本選手が表彰台に上がった。

木村も復調

五輪の出場枠は男女とも最大４で、代表を確実にしている男子は荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）と木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）。荻原は世界初の６回転半の成功者で「スピンマスター」の異名を取る。Ｗ杯第３戦では５回転半で最高得点を出して優勝した。「大技に成功して勝つか派手に転ぶかという勝負をしたい」と高回転技にこだわりを持ち、一発逆転も可能な爆発力あるエアが武器だ。２３〜２４年Ｗ杯の種目別王者の木村は昨季、けがに苦しんだが、今季はＷ杯で２位が２回と復調している。

２３年世界選手権優勝、昨季Ｗ杯種目別優勝などの実績を持つ長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）は「自分は突出したエアはないが、技の成功率が強み」。男子の選手層の厚さについて世界王者の木俣椋真（ヤマゼン）は「（五輪で）誰が勝ってもおかしくない。互いに高め合える存在」と言う。

安定感の村瀬

女子は村瀬と深田の五輪代表入りが確実だ。村瀬はエアの安定感に定評があり総合力も高い。「より攻めの姿で挑む」と２大会連続のメダルを狙う。深田は昨季まで２季連続でＷ杯種目別２位で、次世代エースの呼び声が高い。今季Ｗ杯開幕戦も制して勢いに乗る。

五輪２大会連続４位の岩渕麗楽（れいら）（バートン）は雪辱に燃える。２２年北京大会で、女子で誰も成功していなかった縦３回転の大技に果敢に挑んだ姿は反響を呼び、後の大会で世界初の成功者になった。高回転技で魅了する実力者は「悔しさがあるからこそ、五輪で金メダルを取りたい思いは強い」と語る。

さらに１８歳の新鋭、鈴木萌々（もも）（キララクエストク）のほか、Ｗ杯第３戦で６季ぶりに優勝した２７歳の鬼塚雅（ＩＳＰＳ）も代表入りを目指す。

ＳＳ代表も共通

斜面に設置したジャンプ台やレールなど障害物のあるコースをジャンプを組み合わせて滑走するスロープスタイル（ＳＳ）とＢＡは２種目共通の代表となる。村瀬、深田らはＳＳも得意にしていて、１人で複数メダルの可能性もある。今月のＳＳのＷ杯２戦の結果を踏まえ五輪代表が決まる。