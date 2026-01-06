「龍が如く」の屋外広告が新宿駅で1月11日まで掲出20周年コンセプトムービーも公開中
【「龍が如く」屋外広告】 期間：1月11日まで 場所：新宿メトロプロムナード（新宿駅地下A9出口付近）
セガは、龍が如くスタジオが手がける「龍が如く」シリーズの屋外広告を新宿駅にて掲出している。期間は1月11日まで。
「龍が如く」シリーズは、「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生したアクションアドベンチャーゲーム。シリーズ累計販売本数は2,770万本を超える人気作品となっている。
今回の屋外広告は、この20年間、変わり続けた世界の中で奮闘するすべての人を鼓舞するものになっているとのこと。また、YouTubeでは「龍が如く」の20周年を記念したコンセプトムービーも公開されている。【『龍が如く』20周年コンセプトムービー｜「変わり続けた世界で」】
