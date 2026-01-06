このユニット1つでPC性能をブースト。

ミニPCやNASを展開するAoostar（オースター）から、OCuLinkおよび2基のThunderbolt 5ポートを搭載した外付けGPUドック「Aoostar EG02」が発表されました。ATXまたはSFX電源ユニットからミニPCへ直接給電もできるので、配線をシンプルにまとめられるのが強みですね。

電力供給とデータ転送の両方をThunderbolt 5でサポート

Image: AOOSTER

AoostarはeGPU分野で豊富な実績があり、ここ数年の間にAG02 Graphics DockやXG76XTなどを発売してきました。直近で発表されたEG01は、OCuLink（PCIe 4.0 x4）経由のみでデバイスと接続しますが、EG02はそれとは異なる接続手段を備えています。

それこそが電力供給とデータ転送の両方をサポートするThunderbolt 5ポートの追加です。これはデータ転送のみに対応するOCuLinkと、差別化を図っているところです。

電源ユニットの上にミニPCを設置できるマウントもあり

EG02はThunderbolt 4やUSB4対応のeGPUドックとは異なり、最大140Wでデバイスの充電が可能です。ただし、Aoostarの画像で確認できる2基目のThunderbolt 5ポートはダウンストリーム接続専用であるため、27Wの電力供給とDisplayPort Alt Modeのサポートに限定されていることに注意が必要です。

加えてデスクトップ向けグラフィックスカード用のフルサイズPCIe 4.0 x4スロットと、ミニPCに直接給電するためのDCアダプターポートも搭載されています。ATXまたはSFX電源ユニットの上にミニPCを設置できる取り外し可能なマウントも備えられており、配線や設置の煩雑さから解放してくれます。現時点でのEG02販売価格は、公式サイトで219ドル（約3万4300円）となっています。

コンパクトかつ電力供給とデータ転送の両方をThunderbolt 5ポートで軽やかに繋げられるのは魅力的ですが、GPUむき出しはかっこよくもあり、ホコリが怖くもあり、けれどもいてくれると心強い仲間になってくれそうです。

AOOSTAR XG76 eGPU 外付けグラフィックボード 89,900円 Amazonで見る PR PR

Source: AOOSTAR, NOTEBOOK CHECK, YouTube