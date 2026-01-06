「最近一段と寒くなってきた」→【ユニクロ】へ！ 1枚持ってると助かる「優秀ダウン」

寒さがますます厳しくなってきた今の時期。少しでも暖かく過ごしたい人は、ダウンアウターを取り入れてみて。オンにもオフにも使うなら【ユニクロ】のシンプルなアイテムがおすすめ。高品質なダウンを使用しているから、1枚あれば重宝しそう。今季は優秀なダウンアウターを迎えて、防寒 & おしゃれ見えを叶えて。

幅広いシーンで使える！ 撥水機能付きアウター

【ユニクロ】「シームレスダウンパーカ」\12,900（税込・セール価格）

コンパクトなショート丈で、幅広いボトムスと合わせやすいダウンパーカ。公式サイトによると「フィルパワー700+の厳選された高品質ダウンを使用」とのことで、寒さが厳しい今の時期に大活躍しそう。高機能撥水機能が付いているため、雨や雪の日でも使いやすいのが嬉しいポイント。ブラウンやグレーといったトレンドカラーのほか、オフホワイト・ブラック・ワインと大人に似合う上品な色味を展開。

体型カバーも狙える◎ 膝上丈のダウンコート

【ユニクロ】「シームレスダウンショートコート」\14,900（税込・セール価格）

やや長めの着丈で、腰～ヒップをすっぽりと覆ってくれるダウンコート。先に紹介したパーカと同じ高品質ダウンが使用されていて、あたたかな着心地が期待できます。ポケットの内側がフリース素材になっているのも嬉しいポイント。グレー・ブラック・ネイビーの3色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Emika.M