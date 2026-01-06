ママ友に「言わなきゃ良かったぁぁーッ！！」自分の職業を話してしまい『大後悔した理由』とは
ママ友とのランチ会でうっかり自分の職業を話したところ、予想外に食いついてきたママ友たち。
その後は意外な展開が待っていて！？
筆者の友人C子が実際に体験したエピソードをご紹介します。
「実は」職業の話をすると→ママ友「えっ！？」
子供のママ友とのランチ会で
「以前は幼稚園の先生をしていて」
と何気なく話したところ、ママ友たちが
「えっ、そうなの？」
「先生だったんだ！」
と予想外に大きなリアクション。そしてさらに
「すごい！」
「頼りになるね！ 助かる！」
とみんな私を持ち上げるのでした。
翌日から、困惑することが！？
やたらチヤホヤされたことに、ちょっぴり嫌な予感がしましたが、時すでに遅し。
翌日、登園時にママ友たちと顔を合わせると
「ちょっと相談いい？ うちの子、偏食でどうしたらいい？」
「イヤイヤ期がまだ続いてるんだけど、なんでだと思う？」
などの育児相談が始まるように。
お願いが徐々にエスカレート！？
「C子さんは、幼稚園の先生だったからなんでも知っている」
「なんでも頼める存在」
と徐々に噂が一人歩きしていき、ある日
「ちょっと上の子を預かってもらえない？ すごく困ってて」
と一人のママ友から頼まれました。
聞くと、下の子が緊急入院し、旦那さんも単身赴任で、本当に困っている様子。
力になれれば、と思いそのママ友の子供の世話を一度だけ引き受けたことで、周りのママ友たちの間で
「やっぱり頼りになるよね」
「C子さんに預けると安心」
「私もお願いしたい」
と話が広がり、他のママ友たちからも次々と依頼がくるようになったのです。