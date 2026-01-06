ママ友に「言わなきゃ良かったぁぁーッ！！」自分の職業を話してしまい『大後悔した理由』とは

ママ友とのランチ会でうっかり自分の職業を話したところ、予想外に食いついてきたママ友たち。

その後は意外な展開が待っていて！？

筆者の友人C子が実際に体験したエピソードをご紹介します。

「実は」職業の話をすると→ママ友「えっ！？」

子供のママ友とのランチ会で



「以前は幼稚園の先生をしていて」

と何気なく話したところ、ママ友たちが

「えっ、そうなの？」



「先生だったんだ！」

と予想外に大きなリアクション。そしてさらに

「すごい！」



「頼りになるね！ 助かる！」

とみんな私を持ち上げるのでした。

翌日から、困惑することが！？

やたらチヤホヤされたことに、ちょっぴり嫌な予感がしましたが、時すでに遅し。

翌日、登園時にママ友たちと顔を合わせると

「ちょっと相談いい？ うちの子、偏食でどうしたらいい？」



「イヤイヤ期がまだ続いてるんだけど、なんでだと思う？」

などの育児相談が始まるように。

お願いが徐々にエスカレート！？

「C子さんは、幼稚園の先生だったからなんでも知っている」



「なんでも頼める存在」

と徐々に噂が一人歩きしていき、ある日

「ちょっと上の子を預かってもらえない？ すごく困ってて」

と一人のママ友から頼まれました。

聞くと、下の子が緊急入院し、旦那さんも単身赴任で、本当に困っている様子。



力になれれば、と思いそのママ友の子供の世話を一度だけ引き受けたことで、周りのママ友たちの間で

「やっぱり頼りになるよね」



「C子さんに預けると安心」



「私もお願いしたい」

と話が広がり、他のママ友たちからも次々と依頼がくるようになったのです。