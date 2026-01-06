越前漆器の職人に学ぶ！リビングデザインセンターOZONE「お椀の拭き漆」

リビングデザインセンターOZONEは、2026年1月18日(日)、越前漆器の老舗「漆琳堂」によるワークショップ「お椀の拭き漆」を開催。

職人の手ほどきを受けながら、伝統技法である「拭き漆」の工程を体験できる貴重な機会です。

リビングデザインセンターOZONE「お椀の拭き漆」

開催日：2026年1月18日(日)

開催時間：11:00〜12:00 / 14:00〜15:00

開催場所：リビングデザインセンターOZONE 3F weeeat! studio

参加費：10,000円(税込)/個 ※送料込み、当日現金払いのみ

申込：事前申込制(先着順)

公式サイト： https://www.ozone.co.jp/news/seminar/2170/

越前の地で漆器づくりを営み、連綿とその技術をつないできた老舗「漆琳堂」。

今回のワークショップでは、漆琳堂の塗師・嶋田希望氏を講師に迎え、木目の美しさを引き立たせる「拭き漆」の工程を体験します。

選んだお椀を紙やすりでなめらかに整え、漆を拭うようにしみ込ませる作業を実施。

職人による漆にまつわる話とともに、伝統工芸の奥深さに触れるひとときを提供します。

体験の流れと特徴

当日は、職人の解説を聞きながら、ご自身の手でお椀を仕上げる工程の一部を担います。

体験後のお椀は漆琳堂にて最終仕上げが行われ、後日郵送で自宅へ届けられます。

自分で手を加えた世界に一つだけの器は、見るたび、使うたびに愛着が増し、日々の食卓を温かく彩ります。

越前漆器ならではの光沢と器としての強さを兼ね備えた、本格的な仕上がりを楽しめます。

職人の技に触れ、自分だけのお椀を育てる特別な体験。

先着順のため、興味のある方は早めのチェックをおすすめします。

リビングデザインセンターOZONE「お椀の拭き漆」の紹介でした。

