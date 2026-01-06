匠の技と江戸の粋！東京都「第69回東京都伝統工芸品展」

東京都は、令和8年(2026年)1月7日(水)から1月12日(月・祝)まで、新宿高島屋11階催会場にて「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」を開催。

都内最大規模となる本展示会では、東京都の伝統工芸品40点が一堂に会するほか、能登半島地震からの復興を応援するための輪島塗コーナーも展開されます。

会期：令和8年1月7日(水)〜1月12日(月・祝)

時間：10時30分〜19時30分 ※最終日は18時まで

会場：新宿高島屋11階催会場(渋谷区千駄ヶ谷5-24-2)

入場料：無料 ※製作体験は有料

第69回目を迎える今回のテーマは「新春彩華 〜江戸の美と匠の手仕事 現代の暮らしへ〜」。

新しい年の幕開けにふさわしく、華やかで美しい伝統工芸品が集結します。

また、「亀甲」をデザインテーマとし、縁起の良さや造形の美しさを通して、伝統工芸の持つ格式と華やかさを表現した新作商品の展示販売も実施。

会場では、職人による実演や製作体験、長唄の演奏、スタンプラリーなど、伝統を受け継ぐ「匠の技」と「江戸の粋」を五感で楽しめる企画が満載です。

職人の技と伝統を体感できる実演

実演ステージでは、東京を代表する伝統工芸の製作工程を間近で見学可能。

熟練した職人の技とこだわり、芸術性を肌で感じられる貴重な機会です。

また、会場内の30のブースでも連日職人が実演を行い、匠の技を披露します。

【実演ステージスケジュール】

1月7日(水)：江戸甲冑(兜の威し作業)

1月8日(木)：東京洋傘(中綴じ作業)

1月9日(金)：江戸木目込人形(原型作り)

1月10日(土)：東京本染ゆかた・てぬぐい(注染手ぬぐい染めの実演)

1月11日(日)：江戸指物(江戸指物の製作)

1月12日(月)：江戸更紗(更紗の型染め)

伝統工芸の技にチャレンジできる製作体験

職人に教わりながら、世界に一つだけのオリジナルアイテムを作れる全11種類の製作体験。

ミニ江戸手描提灯や木目込みトレイなど、日替わりで様々な工芸体験が用意されています。

【主なスケジュール】

1月7日(水)：江戸更紗、東京銀器

1月8日(木)：江戸指物、江戸手描提灯

1月9日(金)：江戸木版画、江戸刺繍

1月10日(土)：東京籐工芸、東京洋傘、江戸木目込人形、江戸更紗

1月11日(日)：江戸更紗、東京仏壇、東京籐工芸、東京三味線

1月12日(月)：江戸木版画、東京三味線、東京仏壇、東京洋傘

予約サイト： https://peatix.com/group/16413955

東京の職人が製作した伝統工芸品の展示・販売

江戸切子、東京染小紋、東京籐工芸、江戸木目込人形など、東京都指定の伝統工芸品をはじめとする40種類以上の作品が集結。

熟練の職人が丹精込めて仕上げた逸品を、実際に手に取りながら選ぶことができます。

輪島塗の展示・販売

能登半島地震で被災した輪島塗を支援するための特設ブースも設置。

日常使いの器から高級装飾品まで多彩な品々が並び、受け継がれてきた技と美に触れることができます。

長唄の演奏

一般社団法人長唄協会の協力により、長唄の演奏を連日開催。

初春の優雅な調べを楽しめるほか、演奏終了後には三味線の演奏体験も行われます。

ブースツアー・スタンプラリー・抽選会

ガイドとともに複数の伝統工芸ブースを巡り、技の背景や見どころを紹介する無料のブースツアーを実施（要予約・英語ガイド付き）。

また、税込10,000円以上のお買上げで伝統工芸品が当たる抽選会や、各ブースを回って景品がもらえるスタンプラリーなど、楽しみながら伝統工芸に触れられる企画も充実しています。

伝統工芸品がある日常を身近に感じられる6日間。

新春の新宿で、日本の匠の技を堪能できるイベントです。

東京都「江戸から伝わる一筋の道 第69回東京都伝統工芸品展」の紹介でした。

