日本語教育に“言語交換”という選択肢！オンライン言語交換「まなびね」

外国人社員を雇用する日本企業に向けた新たな学習支援として、オンライン言語交換サービス「まなびね」が、2026年より本格稼働を開始。

日本語を学びたい外国人と、外国語を学びたい日本人を1対1でつなぎ、互いに教え合うプラットフォームを提供します。

オンライン言語交換サービス「まなびね」

本格稼働：2026年より

公式サイト： https://manabine.jp/

言語交換の説明： https://manabine.jp/info/656/

「まなびね」は、日本語を学びたい外国人と、外国語を学びたい日本人を1対1でマッチングし、互いに母語を教え合う“言語交換(ランゲージエクスチェンジ)”をオンラインで行える環境を提供するサービス。

最大の特徴は、広告収益モデルを採用することで、登録料・月額利用料・レッスン料が無料で利用できる仕組みを目指している点です。

企業にとっては、外部研修だけに頼らず、外国人社員が「実際に日本語を使う場」を日常的に増やせるメリットがあります。

学習が単なる“勉強”で終わらず、“交流”へと広がることで、学習継続と職場定着を後押しします。

背景にある課題：教える負担と学ぶ孤立

外国人社員の受け入れが進む中で、職場では「業務指示が正確に伝わっているか不安」「専門用語が多く研修だけでは定着しにくい」といった悩みが散見されます。

また、日本語学校や外部講座は費用がかかり継続が難しく、個人の学習も仕事外の時間に偏るため、疲労や孤立につながりやすいという現状があります。

日本語は机上の勉強だけでなく、現場で必要な言い回しや雑談の温度感など、人とのやり取りの中で身につく“生きた日本語”が重要です。

「まなびね」は、こうした日本語を使う時間を増やし、学習を継続しやすい交流環境を提供することで、企業の教育負担軽減と本人のコミュニケーション力向上を支援します。

言語交換とは：対等なパートナーシップ

言語交換とは、例えば60分の会話であれば、前半は外国語タイム(日本人が学ぶ)、後半は日本語タイム(外国人が学ぶ)のように時間を分けて進める学習スタイル。

片方だけが先生になるのではなく、互いに教え合う対等な関係であるため、プレッシャーが少なく継続しやすいのが特徴です。

企業における活用とメリット

既存の研修やEラーニングで得た知識を「会話で試し、修正し、定着させる」アウトプットの場として併用することで、学習効果を高めます。

活用例として、以下のようなシーンが想定されています。

1. 仕事でよく出る表現の練習

「〜しても大丈夫ですか？」「確認させてください」といった業務上の頻出フレーズを会話で実践練習します。

2. 生活会話の習得による理解底上げ

買い物や役所、病院、交通などの生活会話や、困ったときの相談表現を学ぶことで、日本での生活基盤を安定させます。

3. 交流によるモチベーション向上

言語交換の相手は対等なパートナーであり、「次はこれを使いたい」という前向きな気持ちが生まれ、勉強が習慣化しやすくなります。

期待できる効果

・仕事のコミュニケーション向上：業務に必要なやり取りがスムーズになり、誤解や手戻りが減少。

・生活の安定：困りごとが減り精神的な余裕が生まれることで、仕事にも前向きに。

・学習負担の軽減：一人で教材に向かうだけでなく、“話しながら覚える”時間が増えることで効率的に習得。

・定着率の向上：日本人の友人ができ、楽しみが増えることで地域や職場への愛着が育成されます。

日本語学習を“義務”や“負担”ではなく、交流を通じて生活や仕事が楽しくなる場へ。

企業の「共に働く環境づくり」をサポートする新たなプラットフォームです。

オンライン言語交換サービス「まなびね」の紹介でした。

