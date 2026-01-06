ACEes作間龍斗＆深田竜生『TGC しずおか 2026』出演決定「とても楽しみに」「自分らしく歩きたいと思います」
ジュニア内グループ・ACEesの作間龍斗と深田竜生が、10日にツインメッセ静岡 北館大展示場で開催される『SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演することが決定した。
【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗
同イベントは、2025年に20周年を迎えた東京ガールズコレクション（TGC）のアニバーサリーイヤーを引き継ぐ、2026年最初のTGC。20周年を共に盛り上げる公式サポーターには、2025年に結成された5人組グループ・ACEesが就任しており、TGCのために書き下ろされた新曲「Biggest Party」が「TGC20周年セレブレーションソング」として起用されている。
ACEesは、2025年4月から8月にかけて開催したアリーナツアーで5都市20公演、約25万人を動員するなど、勢いに乗るグループ。TGC地方創生プロジェクトの一環として、昨年12月の『TGC 広島 2025』に続き、静岡でも“Biggest Party旋風”を巻き起こす。
今回出演が決まった作間は、大河ドラマ『どうする家康』への出演や、映画『山田くんとLv999の恋をする』で映画初主演を果たすなど俳優としても活躍。深田は、『ドラゴン桜』出演のほか、ドラマ『マイストロベリーフィルム』で初主演を務め、注目を集めている。
作間は「『TGC しずおか 2026』に出演できること、とても楽しみにしています。事前のロケで静岡の伝統工芸品にも触れる機会があったのですが、素敵な文化がたくさんあって、改めて魅力を感じました。ぜひ、この魅力をより多くの方と共有できたらうれしいです」。
「『TGC 広島 2025』にはメンバーの那須が出演していて、とてもかっこよく歩いていたので、僕も負けないようにしっかり歩きたいと思います。ぜひ楽しみにしていてください！」とコメント。
深田は「『TGC しずおか 2026』に出演させていただくことになり、とてもうれしいです。静岡は自然が豊かで落ち着いた雰囲気があり、訪れるたびに好きだなと感じる場所です。そんな静岡の魅力を、TGCのステージを通して少しでも感じてもらえたらうれしいです」。
「ランウェイは緊張しますが、楽しむ気持ちを大切にしながら、自分らしく歩きたいと思います。会場や配信で見てくださる皆さんに、良い時間をお届けできるよう頑張ります！」とメッセージを寄せている。
