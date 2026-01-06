6日午前10時18分ごろ、鳥取県、島根県で最大震度5強を観測する強い地震がありました。

鳥取県出身の俳優・山本舞香さんが自身のインスタグラムのストーリー機能を更新。

「実家に飛んで帰りました」と、報告しました。



【写真を見る】【 鳥取出身・山本舞香 】 鳥取・島根で震度5強 「実家に飛んで帰りました」 ＳＮＳで呼びかけ 「安全な場所に避難してください」「近所の方を声をかけてあげたりしてください」





山本舞香さんは「島根、鳥取の皆様大丈夫ですか?」「すごく揺れましたね。」と、投稿。



続けて「実家に飛んで帰りました。」「チビたちも無事でした。」「心配の連絡ありがとうございます。」と綴ると、小さな犬が写った写真をアップしました。









そして「安全な場所に避難してください。」「近所の方を声をかけてあげたりしてください。」と、呼びかけています。







この投稿にファンからは「無事でよかったです」・「気をつけて！！」・「余震お気をつけ下さい」・「身の安全第一でね」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】