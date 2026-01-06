【ニューヨーク＝金子靖志】国連安全保障理事会は５日、米国がベネズエラで軍事作戦を展開したことを受け、緊急会合を開いた。

米国はベネズエラのニコラス・マドゥロ大統領の拘束について、麻薬密輸事件に関する「合法的な法執行だ」と主張した。各国からは、米国の武力行使は国際法に違反するとして、国連憲章の順守を求める声が相次いだ。

会合冒頭で、国連のローズマリー・ディカルロ事務次長は、国連憲章で他国への武力行使や威嚇を禁じていると指摘し、米国の軍事行動を「深く懸念する」と述べた。

米国のマイク・ウォルツ国連大使は、マドゥロ氏を「米国民を攻撃してきた麻薬テロリストだ」と指摘。軍事作戦は、麻薬密輸などの罪に問われた夫妻拘束が目的の法執行だと説明し、「戦争でも占領でもない」と強調した。

これに対し、ベネズエラの代表はマドゥロ氏の拘束は「拉致だ」と強く非難。「軍事力を持つ国が武力で他国の運命を決定する極めて不安定な世界の扉を開く行為だ」として、安保理に対し、米国への非難とマドゥロ夫妻の解放を求めるよう訴えた。

欧州の反応は分かれた。英国やラトビアなどの代表は「国連憲章順守の重要性」に言及するにとどまり、米国に対する直接的な非難を避けた。フランスの代表は、マドゥロ政権による抑圧や選挙不正を批判しつつ、米国の軍事作戦は「平和的な紛争解決の原則に反し、国際的な平和と安全を弱体化させる」と指摘した。一方、グリーンランドを領有するデンマークの代表は、「危険な前例となる。全ての加盟国は国際法や国連憲章を尊重すべきだ」と米国を批判した。トランプ米大統領がグリーンランド領有に意欲を示していることへの警戒が背景にあるとみられる。

ベネズエラの友好国のロシアと中国は米国の軍事作戦は国際法違反だとし、マドゥロ氏らの即時解放を求めた。ロシアの代表は、「無法状態と、米国の力による支配の時代に回帰する前兆だ」と厳しく非難した。また、中国の代表は「一方的で違法ないじめ的行為だ」と糾弾。２００３年のイラク侵攻や昨年６月のイラン核施設への攻撃を挙げ、「米国は安保理を無視し、一般市民を苦しめてきた」と指摘した。