¡Ö¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼²¿¸Ä¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ­¤ê¤Ê¤¤¡ª¡×¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤æ¤ÇÍñ¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥Ç¥êÉ÷¥µ¥é¥À

2026Ç¯¤«¤é»ØÄêÌîºÚ¤Ë²Ã¤ï¤ë¡Ø¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ù¤Ï¡¢Åß¤«¤é½Õ¤Ë¤«¤±¤Æ¤¬½Ü¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¡¢¤µ¤é¤ËÈþÌ£¤·¤¯¿©¤Ù¤ë¥Ç¥êÉ÷¤Î¥µ¥é¥À¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±À¸³è¤ËÉÔ²Ä·ç¤ÊÌîºÚ¤È¤·¤Æ¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â°ÊÍèÌóÈ¾À¤µª¤Ö¤ê¤Î»ØÄêÌîºÚ¤Ø¤ÎÉÊÌÜÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡£»ØÄêÌîºÚ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤·¤¿ºÝ¤Ë¹ñ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¡ÊÀ¸»º¼ÔÊä½õ¶â¡Ë¤¬¼ê¸ü¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸»º¼Ô¤Î°ÕÍß¸þ¾å¤È°ÂÄê¶¡µë¡¢¤½¤·¤Æ¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤è¤ê¼ê·Ú¤Ê²Á³Ê¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¿©ÊªÁ¡°Ý¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¢¥ß¥Í¥é¥ë¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢ÌîºÚ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ËËÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤ëÊý¤ä¥À¥¤¥¨¥Ã¥¿¡¼¤ÎÊý¤Ë¤â¿Íµ¤¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥µ¥é¥À¤Ï¡¢¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ËÍñ¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç±ÉÍÜ²Á¤â¹â¤¯¡¢¤·¤«¤âÈþÌ£¤·¤¤¥µ¥é¥À¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ºî¤êÊý¤â¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢è§¤Ç¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¢ßÖ¤á¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢È¾½Ïè§¤ÇÍñ¤ò¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤È°ì½ï¤Ëº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥Ç¥êÉ÷¥µ¥é¥À¤ÎºàÎÁ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡¡1³ô
È¾½Ïè§¤ÇÍñ¡Êè§¤Ç»þ´Ö6Ê¬È¾¡Ë¡¡3¸Ä
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¡50g
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸1
´ä±ö¡¦¹õ¸ÕÜ¥¡¡³Æ¾¯¡¹
¡Ú¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡Û
¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸2
¥ì¥â¥ó½Á¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡³Æ¾®¤µ¤¸1
¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Î¥Ç¥êÉ÷¥µ¥é¥À¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢·Ô¤ÎÉôÊ¬¤Ï¸ü¤¯Èé¤òÇí¤¡¢ËÀ¾õ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÅò¤Ë±ö¤ò²Ã¤¨¡¢2Ê¬È¾¡Ê¤ª¹¥¤ß¤Î¸Ç¤µ¤Ë¡Ëè§¤Ç¤Æ¥¶¥ë¤Ë¤È¤ê¡¢Îä¤Þ¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÀö¤¦»þ¤Ï¡¢´Ý¤´¤ÈÇö¤¤±ö¿å¤Ë¿»¤·¡¢¤Ä¤Ü¤ß¤ÎÃæ¤Î¥´¥ß¤äÃî¤ò½Ð¤·¤Æ¤è¤¯Àö¤¤¡¢ÍÕ¤òÀÚ¤êÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤ë»þ¤Î¤ªÅò¤Ï¡¢±ö¤ò¿å1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ËÂÐ¤·1¡Á2%¤Î±ö¤ò²Ã¤¨¤Þ¤¹¡£è§¤Ç¤ë»þ¤Ï¡¢»õ±þ¤¨¤¬»Ä¤ë¤¯¤é¤¤¤Ëè§¤Ç¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢¿å¤Ë¼è¤Ã¤ÆÎä¤Þ¤¹¤È¿å¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¶¥ë¤Ë¼è¤Ã¤ÆÎä¤Þ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¤¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥³¥ó¤òÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤ÇÎ¾ÌÌ¾Æ¤ÉÕ¤±¡¢´ä±ö¡¦¹õ¸ÕÜ¥¤ò¤Ò¤¤¤ÆÌ£¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
£¡¡Âç¤¤á¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¤¡¡£¤Î¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¡¦¢¡¦È¾½ÏÍñ¤ò1¸ÄÆþ¤ì¡¢Íñ¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤éÏÂ¤¨¤Þ¤¹¡£
¥¡¡»Ä¤ê2¸Ä¤ÎÈ¾½ÏÍñ¤ò4ÅùÊ¬¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Þ¤¹¡£¤¤Î¥µ¥é¥À¤ò´ï¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢¥«¥Ã¥È¤·¤¿È¾½ÏÍñ¤ò¾è¤»¤¿¤é¡¢´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ÏÉÊ¼ï²þÎÉ¤â¿Ê¤ß¡¢°ÊÁ°¤Û¤É¤Ï²Öé²¤¬²«¿§¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢Æü»ý¤Á¤â¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹ØÆþ¤·¤¿¤é¤¹¤°¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤ìÎäÂ¢¼¼¤Ø¡£Ä¹¤¯ÊÝÂ¸¤¹¤ë»þ¤Ï¡¢¸Çè§¤Ç¤Ë¤·¤ÆÎäÅàÊÝÂ¸¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤¬¤¢¤ë¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¥µ¥é¥À¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ßÖ¤áÊª¤ä¼ÑÊª¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤ªÌ£Á¹½Á¤ä¥¹¡¼¥×¤Î¶ñºà¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤ÍÑÅÓ¤¬¤¢¤ëÌîºÚ¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÎÁÍý¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹