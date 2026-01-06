「売切れちゃう理由わかるわ〜」ありそうでなかった100均衛生グッズ

耳のお手入れやメイク直し、ちょっとした隙間掃除など、何かと使う綿棒。かなり生活感が出るので、出しっぱなしにするのはちょっと…と思うことがありますよね。そんなお悩みを解決してくれるアイテムがセリアにあります！棚が空っぽになるほど人気な商品ですが、先日やっとGETできたのでご紹介させてください♪

商品情報

商品名：綿棒（130本入）黒

価格：￥110（税込）

内容量：130本入

販売ショップ：セリア

JANコード：4573577129260

お洒落なのってありそうでなかった！セリアで人気の綿棒をGET

耳のお手入れやメイクの仕上げ、隙間や細かい部分の掃除など、何かと活躍する綿棒。頻繁に使うものなので、できれば出しっぱなしにしても生活感が出ないものがあると嬉しいですよね。

そんな中、今セリアで「100均商品なのにお洒落すぎる！」と注目を浴びている『綿棒（130本入）黒』という商品。棚が空っぽになるほど人気なアイテムですが、先日運よくGETできたのでご紹介していきます。

早速パッケージをはがしてみると…

ブラウンのケースに黒地のラベルが出現。カフェの看板のようなロゴデザインに、よく見ると綿棒のイラストが。お洒落なデザインで生活感を消しつつも、何が入っているのか分かる優秀なデザインに脱帽。SNSで話題になるのも納得のクオリティです。

こりゃ売り切れるわけだ…見た目も使い心地も満点なセリアの『綿棒（130本入）黒』

ケースを開けるとこんな感じ。ガバッとフタが開くので取り出しやすいのがGOOD。真っ黒な綿棒が130本も入ってお値段は￥110（税込）。コスパ抜群なのに見た目のスタイリッシュさも妥協しないところに、セリアさんのこだわりを感じます。

綿棒の素材は、綿球が綿100％、紙軸がパルプ100％です。100均でよく見るやわらかなプラスチック軸の綿棒とは異なり、紙軸が固くてしっかりしているので安定した使い心地。見た目はもちろん、使用感にもこだわりたいという方にもおすすめできる優れものです。

今回はセリアの『綿棒（130本入）黒』をご紹介しました。

中身が空になってもケースを再利用しやすいシンプルな作りも魅力。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。