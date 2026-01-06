何軒ハシゴしてでもフルコンプしたい！大人がハマる100均商品
商品情報
商品名：セボンスター メタルピンバッジ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：セリア
JANコード：4580231119642
あの頃の憧れが詰まってる！セリアで見つけた懐かしの「セボンスター」風デザイン
平成に子ども時代を過ごした方にとって、「セボンスター」は、まさに憧れの象徴ではないでしょうか？
特に、大きな宝石風のストーンが施されたキラキラのデザインに、心を奪われた方も多いはず。
そんな思い出の玩具を思い起こさせる「メタルピンバッジ」がセリアから発売されています。
ラインナップは全8種類。星、ハート、ドラゴン、リボン、さらには馬車のようなデザインまで、子ども時代に熱中したあのおもちゃを彷彿とさせる魅力的なモチーフが揃っています。
本家さながらのドキドキ感！開けるまでわからないブラインドタイプ
セリアの「メタルピンバッジ」は110円（税込）という安さながら、楽しみ方も本格的です。本家と同じく、中身がわからないブラインドタイプになっています。
銀色の中身が透けない袋に、厚紙に包まれたピンバッジが1個入っており、何が出るかは開けてみるまでのお楽しみ。
筆者がドキドキしながら引き当てたのは、バラとハートが繊細にあしらわれたデザインでした。
大人になっても、袋を破って中身を確認する瞬間のワクワク感は、あの頃と全く変わりません。
大人も使いやすい！バッグや帽子に忍ばせる「さりげないお洒落」
子ども用のネックレスを大人が身につけるのは少し勇気がいりますが、このピンバッジならさりげなく日常に取り入れられます。
本物のセボンスターよりも控えめな色味とデザインなので、目立ちすぎず使いやすいのが嬉しいポイントです。
お気に入りのバッグや帽子につけて、自分だけが知っている「懐かしのときめき」を楽しめます。
110円という手軽さも手伝って、ついつい全種類集めたくなるフルコンプ必至のアイテムです。争奪戦が続いているため、セリアの店頭で見かけた際は、迷わず手に取ることをおすすめします。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。