「ただのぬいぐるみかと思ったのに！」実は機能的な100均便利グッズ

ダイソーで一目惚れして購入した「アニマルカーテンタッセル（ナマケモノ）」。大人のこぶし二つ分ほどの存在感があるぬいぐるみですが、実は強力なマグネットを内蔵した機能的なタッセルなんです。通販サイトでは倍近い価格で売られていることもある人気デザインが、ダイソーなら330円という驚きの安さで購入できます。

商品情報

商品名：アニマルカーテンタッセル（ナマケモノ）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480836133

長い腕に秘密あり！ダイソーの「アニマルカーテンタッセル」が可愛すぎる

一見すると普通のぬいぐるみに見える「アニマルカーテンタッセル（ナマケモノ）」ですが、よく観察してみると腕が長めに作られているのがわかります。

実はこの手の中にマグネットが仕込まれており、両手をピタッと閉じることができる仕組み。

カーテンを束ねてこの腕でギュッとしがみつかせると、まるでナマケモノがカーテンにぶら下がっているような、たまらなくキュートな光景が広がります。330円（税込）とは思えないしっかりとした作りで、お部屋の雰囲気を一気に和ませてくれます。

厚手でもずり落ちない！強力マグネットで機能性も抜群

見た目の可愛さだけでなく、カーテンタッセルとしての実力も本物です。内蔵されているマグネットが非常に強力なので、厚手のカーテンでもしっかりと束ねることが可能で、勝手にほどけたり、重みでずり落ちてきたりする心配もありません。

実は似たようなアニマル型のタッセルを通販サイトで見かけた際は、約700円で販売されていました。

ダイソーならその半額以下で手に入るため、複数揃えたい時にもお財布に優しく、非常にお得感のあるお買い物ができます。

使わない時まで抜かりなし。吊るしておける工夫が嬉しい

カーテンを開けている間、外したタッセルの置き場所に困ることはありませんか？

このナマケモノさん、後ろ側に紐がついているので、使用しない時は窓際のふさかけにそのまま吊るしておけます。

吊るされている姿もまた愛らしく、インテリアの一部としてずっと飾っておきたくなるデザインです。毎朝のカーテンを開ける作業が楽しみになること間違いなし。

今回はダイソーで発見した「アニマルカーテンタッセル（ナマケモノ）」をご紹介しました。

人気が高まる予感がするので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。