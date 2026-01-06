やっと出会えてうれし泣き！何軒ハシゴしてでも欲しい♡大人が探し回ってる100均ミラー

ダイソーの美容グッズ売り場で、思わず「懐かしい！」と声が出そうなアイテムを発見しました。実はこれ、平成時代に誰もが持っていた「ガラケー」を忠実に再現した驚きのコンパクトミラー。SNSで話題になりすぎて1度購入してから全く出会えませんでしたが、12月に関東近郊の大型店舗でようやく再入荷を確認できました。220円（税込）という安さながら、拡大鏡まで付いた機能美と、デコりたくなる遊び心が詰まった逸品をレポートします。

商品情報

商品名：持ち運べるコンパクトミラー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480656816

平成の記憶が蘇る！ダイソーで見つけた「ガラケー型」ミラーの再現度がすごい

一見すると、折りたたみ式の懐かしい携帯電話にしか見えないこのアイテム。

商品名は「持ち運べるコンパクトミラー」ですが、そのフォルムや鮮やかなショッキングピンクの色使いは、まさに平成を駆け抜けたガラケーそのものです。手に取った瞬間に、あの頃の記憶が鮮明に蘇ります。

SNSで話題になりすぎて1度購入してからしばらく手に入らない状態が続いていましたが、12月に関東近郊の大型店舗でようやく再入荷を確認できました。



本体にはストラップホールも付いているので、お気に入りのビーズストラップを付ければ再現度はさらにアップ。

あまりの懐かしさに、大人女子の間で「指名買い」が続出しているのも納得の可愛さです。

実は機能的！等倍＆2倍拡大鏡がセットになった実力派

単なる「ネタ枠」のアイテムかと思いきや、開いてみると驚きの実用性が隠されています。ミラーは便利な両面仕様になっており、片側は通常の鏡、もう片方は2倍の拡大鏡になっています。

お出かけ先でのちょっとしたメイク直しにはもちろん、目元の細かいチェックにも対応できる優れもの。

さらに、開閉部はマグネット式になっているため、バッグやポーチの中で勝手に開いて鏡面が傷つく心配もありません。

220円（税込）でこのこだわりようは、ダイソーさんの本気を感じます。

ポーチにスッと収まるサイズ感！デコって自分だけの「一台」に

サイズはクレジットカードより一回り大きいくらいの絶妙な大きさ。薄型でフラットな形状なので、小さなバッグやポーチのポケットにもスッと収まります。

鏡が小さすぎて見えにくいというストレスもなく、実用的な鏡として毎日持ち歩きたくなるサイズ感です。

あの頃のように、表面にラインストーンを貼ったりシールでデコったりして、自分だけの「オリジナルガラケー型ミラー」を作るのも楽しみの一つ。自分好みにカスタマイズしてポーチの中に「平成のときめき」を忍ばせてみてはいかがでしょうか。

ダイソーの「持ち運べるコンパクトミラー」は、平成レトロな遊び心と、拡大鏡付きという高い機能性を兼ね備えた、まさに大人が夢中になる名品でした。入荷しても即売切れてしまう人気商品のため、見かけた際は迷わずゲットすることをおすすめします。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年12月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。