「サトテルのサードは外さないんじゃないかな」リーグ連覇を狙う藤川阪神の開幕オーダーを球界OBが考察　注目の立石、ディベイニーの起用法は？

昨年圧倒的な強さでセ・リーグを制覇した藤川阪神の2026年シーズンの戦いぶりが早くも注目されている。

オフも充実の補強を欠かさず、ドラフトでは即戦力ルーキーの呼び声高い立石正広、トレードでも日本ハムのベテラン捕手の伏見寅威を獲得と課題をしっかり埋められている。

そんな阪神の開幕カードは3月27日に伝統の一戦の相手、巨人と敵地の東京ドームでぶつかる。

昨年は圧勝となったチームが今季はどんな布陣で阿部巨人に向かっていくのか。球界内からは考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は1月2日までに自身のYouTubeチャンネルに「【開幕オーダー予想】巨人開幕オーダーは新加入『松本＆外国人の起用が鍵!?』阪神は不動のオーダーに立石加入でどうする？巨人・阪神の開幕オーダーについて語る!」と題した動画を更新。今季の開幕カードでぶつかる巨人、阪神の開幕オーダーに独自の考察を加えている。

高木氏は昨年も圧倒的な強さを誇った阪神の開幕オーダーに関して、以下の予想を披露。

1番（中堅）近本光司、2番（二塁）中野拓夢、3番（右翼）森下翔太、4番（三塁）佐藤輝明、5番（一塁）大山悠輔、6番（左翼）立石正広、7番（遊撃）キャム・ディベイニー、8番（捕手）坂本誠志郎、9番（投手）村上頌樹



開幕投手に予想した村上に関しては安定感が抜群としながら、注目はスーパールーキーの立石をいかにオーダーに組み入れるかにもあるとした。