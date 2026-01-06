杉山愛、“仕事始め”に仲良し夫婦ショット公開「ほっこり」「今年もラブラブ炸裂ですね」
元プロテニスプレーヤーで、現在はタレントなど多方面で活躍する杉山愛（50）が5日、自身のインスタグラムを更新。「2026年 仕事始めは高知県からスタート」と書き出し、6歳年下の夫・走さんとの仲むつまじい2ショットを披露した。
杉山は続けて「前日の夜に入り ゆっくり大浴場でお風呂を堪能し 朝はすこーし時間に余裕があったので 高知城まで朝さんぽ お城の急な階段を登って最上階へ 上からの眺めは最高でした♪」と空き時間に夫と現地散策を満喫したことを報告し、複数枚の写真をアップした。
この投稿にフォロワーからは「どこでも、いつも一緒、今年もラブラブ炸裂ですね 笑顔がお二人共に素敵です」「いつもながらお二人の素敵な笑顔にほっこり癒されますわ」「私の故郷へ新年初のお仕事にいかれてたなんてとっても嬉しいです 元気いっぱいな愛さんのパワーを高知に振りまいてくれてありがとうございます」などのコメントが寄せられている。
杉山は2011年11月、走さんと結婚。15年7月に長男・悠くん（10）、21年7月に長女・心ちゃん（ここ／4）が誕生している。
