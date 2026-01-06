元ＮＭＢ４８で、現在タレントとして活動する小嶋花梨が、６日よりＡＢＣテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」（月〜金曜・午前５時、関西ローカル）の火曜日コメンテーターに就任したことを、同局が発表した。

小嶋は２０１９年より同番組のリポーターとして出演。番組が開催するイベント「おは朝パーク」でも活躍するなど、すでに“おは朝ファミリー”だったが、今回火曜日コメンテーターへの抜てきとなった。小嶋は「『おは朝』にはリポーターとして７年間お世話になってきました。これからもこの大好きな空間で、コメンテーターとして毎週皆さんに朝のごあいさつができることが、まずは素直にうれしいです」と喜んだ。

２６歳の等身大の女性として、テレビの前の視聴者に寄り添えるような存在を目指す小嶋。挑戦してみたいことについては「実はまだ『おき太くん』と一緒に何かをしたことがありません！（笑）『おは朝』は視聴者の皆さんと直接会える機会もありますし、今後はそのようなイベントを通じておき太くんや子どもたちと一緒に遊べるような、楽しい空間を作ってみたいです」と抱負を語った。

週の前半で、まだ気持ちが乗り切らないこともある火曜日への出演。「皆さんに『火曜日が楽しみだ！』と思っていただけるよう、番組にパッと“お花”を咲かせられるような存在を目指します。温かく見守っていただけたらうれしいです！ 長年のリポーター経験で、私の生活リズムはすっかり“おは朝仕様”になっています。朝は得意なので、元気に挑みたいと思います」と同局を通じてコメントした。