俳優の京本政樹(66)が6日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。ベンツでさらわれかけた過去を明かした。

番組では“京本政樹のスター伝説”として驚きのエピソードを紹介。その一つ「ベンツでさらわれかけた」について、京本は「これ本当です」と言い切った。

20年ほど前はベンツなど高級車が盗まれ、海外に持っていかれるという事件が多発していたと回顧。そんな中、ベンツに乗って移動した際、運転手が駅前に車を停め「ちょっといいですか」とコンビニに立ち寄るために車を離れた。京本は後方の席で待っていたが、運転席の対角の席ではなく、運転席の後ろに座り、本を読んでいたという。

運転手が出て行くと、数秒も立たないうちに再びドアが開く音が。「随分早いね」と声をかけると、相手は驚き、後ろを見たとし「はって後ろを向いて、ウワってなって、ブワーって逃げて行ったの」と打ち明けた。

目が合うと「東南アジア系の外国人の方で。ブワーって走って逃げていくのが分かって、僕は本を持ったまま、えっ、なんだろうって」と京本。すると運転手が戻ってきたとし、「今海外の方が運転しかけてたんだよ」と伝えると、「それってさらわれる寸前じゃないですか」と驚かれたという。

京本は「後でふっと怖いのは、反抗されて、例えばそれでグサっていってたら…」「後で想像できた時に、ちょっとゾクって…」と振り返った。