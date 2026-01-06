元NMB48白間美瑠、サウナでのビキニスタイル披露「手足長い」「可愛い笑顔」の声
【モデルプレス＝2026/01/06】元NMB48の白間美瑠が1月5日、自身のInstagramを更新。サウナでの水着ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】28歳元NMB「手足長い」ビキニ姿でサウナ満喫
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「＆sauna サウナロケ第42回目 神戸市舞子にある『さふぃスパ舞子』に行って来ました！」と報告。投稿では、ピンクのビキニにサウナハットを被り、ヘルシーな美しさが際立つスタイルでサウナを満喫している笑顔を見せている。
この投稿に「美しすぎ」「スタイル最高」「手足長い」「可愛い笑顔」「ドキっとした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元NMB「手足長い」ビキニ姿でサウナ満喫
◆白間美瑠、サウナでビキニスタイル披露
YouTubeチャンネル「＆sauna」のリポーターを務める白間は「＆sauna サウナロケ第42回目 神戸市舞子にある『さふぃスパ舞子』に行って来ました！」と報告。投稿では、ピンクのビキニにサウナハットを被り、ヘルシーな美しさが際立つスタイルでサウナを満喫している笑顔を見せている。
◆白間美瑠の投稿に反響
この投稿に「美しすぎ」「スタイル最高」「手足長い」「可愛い笑顔」「ドキっとした」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】