＝LOVE瀧脇笙古、印象ガラリなヘアスタイルに絶賛の声「天才的に似合ってる」「おしゃれな雰囲気」
【モデルプレス＝2026/01/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が1月4日、自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えたヘアスタイルを公開し、話題になっている。
【写真】イコラブメンバー「おしゃれな雰囲気」印象ガラリなヘアスタイル
◆瀧脇笙古、ハーフアップヘア＆センターわけ前髪披露
瀧脇は「最近は緩くハーフアップにするのにはまっています！」とつづり、ハーフアップヘアスタイルを披露。「そしてなんとなく前髪を伸ばしてみています」ともコメントし、瀧脇が振り向いた状態で撮影された、普段前髪を下ろしているイメージから一変したセンター分けの前髪ショットも公開している。
◆瀧脇笙古のヘアスタイルが話題
この投稿にファンからは「可愛すぎる」「天才的に似合ってる」「おしゃれな雰囲気」「世界一のビジュ」「彼女感すごい」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
