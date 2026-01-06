

老舗「蝦神龍蝦」のスパイスがきいた「十三香」味のザリガニ料理＝2021年7月5日、中国・江蘇省、井上亮撮影

「ビールと言えばソーセージ」「いや、枝豆だ」「串カツだろう」。そんな居酒屋談義を根底から覆すビールのおつまみが中国にはあります。それはザリガニ。厄介な外来種として知られる存在が、どうして人気メニューになったのか。今回は江蘇省の養殖場と老舗店を訪れ、その歴史と味の秘密を探りました。

この記事は、朝日新聞（デジタル版）の連載「地球を食べる」で2021年7月23日に配信された記事を再構成してお届けしています。本編記事はこちらから

ザリガニ料理のポイント3つ

北米原産のアメリカザリガニが中国に定着し、劣悪な環境でも生きられるため増加。今では全国で食材として人気に

都会では麻辣（マーラー）味が定番だが、「ザリガニの都」とも呼ばれる江蘇省のある地域では、様々なスパイスを効かせたもの、アヒルの塩漬け卵の黄身を使ったもののほか、氷でしめた「アイスザリガニ」まで

6種類の味付けの108匹入りの料理は約3万円（2025年11月現在）。他のメニューも決して安くはないが、色々な味付けのザリガニを友達同士でワイワイ食べるのは楽しい

もっと知りたい

1, ザリガニの歴史

中国にアメリカザリガニが入ったのは1930年代。日本人がペット用に持ち込んだのが始まりという説もある。その後、長江流域の池や水路で繁殖し、1980年代以降に食材として市場に登場。初期は泥臭く食べにくかったが、養殖技術の進歩で品質が向上した

2, 「ザリガニの都」

上海の隣、江蘇省には「ザリガニの都」と呼ばれる県がある。人口65万人で、およそ3人に1人がザリガニ関連の産業で働いているとされる。高速道路の出口には巨大なザリガニのオブジェがあり、「都」らしさをアピールしている

3, 養殖場の現状

江蘇省のある養殖場では広大な池でザリガニを飼育していた。餌に生きた小魚を使うことで、弾力のある食感と大きなサイズを実現している。日中に網を仕掛け、翌朝に収穫する方法で、1日の出荷量は50〜100キロにもなるという

4, 人気の理由

ビールとの相性が抜群で、夏に欠かせない存在となり、上海にはザリガニ料理店があふれている。それらの店では夜食としてザリガニを食べる若者の姿が目立ち、恋人に殻をむいて食べさせるようなほのぼのとした光景も

記者の食レポ

「暑い夏はザリガニとビールにかぎる」という知人の言葉に半信半疑だったが、一発ではまってしまった。シンプルな塩ゆでもおいしいが、様々な味付けも可能でバリエーションが豊富なのが良いところ。ただ、そんな時にどうしても目に浮かぶのは、日本でザリガニを大切に飼っている息子たちの顔だった……。

より詳しく知りたい人はこちら

ザリガニの養殖を営む蘆立軍さん（左）＝2021年7月5日、中国・江蘇省、井上亮撮影

朝日新聞（デジタル）地球を食べる

今年5月に上海に赴任した私は、中国に行ったらまた食べようと思っていた食材があった。意外と思われるかもしれないが、ザリガニだ。日本では、子供が釣ったり飼育したりしておなじみのアメリカザリガニだが、いまや生態系を破壊する厄介者として、特定外来生物に指定されようとしている。

中国でパパはザリガニ食べまくり 息子には言えぬうまさ

関連記事はこちら

本場マーラータンは串串串 汗かき70本、私のご褒美飯

6歳で捨てられ、12歳で路上生活…中国の名物丼はこうして生まれた

犬と一緒にトリュフ狩り 2万円でも詰めかける豪州人

エチオピア風サンドと寿司のカフェ 国際結婚が生んだ味

「地球をつまみ食い」シリーズ

世界中を飛び回る朝日新聞の記者が、各地の「食」を訪ね歩く名物コーナー「地球を食べる」。その中から「傑作」をコンパクトにお届けします。サクッと読んで会話のネタや就活の知識にも役立ちます。通勤や休憩中の“すきま時間”で、世界の「うまい」をつまみ食いしませんか？

◆シリーズ記事の一覧は、こちらから