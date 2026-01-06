TBS NEWS DIG Powered by JNN

冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪はやんでくる所が多くなるでしょう。太平洋側は広く晴れて乾燥が続くため、火の元など注意が必要です。

火曜日も日本海側では雪の降っている所がありますが、午後は雪の範囲が狭くなる見込みです。太平洋側は午後も広い範囲で晴れて空気が乾くため、火の元や体調管理などご注意ください。

最高気温は月曜日と同じか低い所が多く、特に北日本は厳しい寒さです。北海道は各地で真冬日で、青森も氷点下2℃の予想です。関東から西の地域は10℃前後の所が多く、この時季らしい寒さとなりそうです。

◆火曜日の各地の予想最高気温
札幌　:-4℃　釧路　:-3℃
青森　:-2℃　盛岡　:0℃
仙台　:4℃　 新潟　:5℃
長野　:4℃　 金沢　:6℃
名古屋:9℃　 東京　:11℃
大阪　:10℃　岡山　:11℃
広島　:11℃　松江　:9℃
高知　:13℃　福岡　:12℃
鹿児島:13℃　那覇　:19℃

水曜日は前線を伴った低気圧が日本海を進み、日本海側で再び雪や雨の範囲が広がる見込みです。木曜日は日本海側で雪や風が強まり、荒れた天気になる所もありそうです。