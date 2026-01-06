冬型の気圧配置が次第に緩み、日本海側の雪はやんでくる所が多くなるでしょう。太平洋側は広く晴れて乾燥が続くため、火の元など注意が必要です。

火曜日も日本海側では雪の降っている所がありますが、午後は雪の範囲が狭くなる見込みです。太平洋側は午後も広い範囲で晴れて空気が乾くため、火の元や体調管理などご注意ください。

最高気温は月曜日と同じか低い所が多く、特に北日本は厳しい寒さです。北海道は各地で真冬日で、青森も氷点下2℃の予想です。関東から西の地域は10℃前後の所が多く、この時季らしい寒さとなりそうです。

◆火曜日の各地の予想最高気温

札幌 :-4℃ 釧路 :-3℃

青森 :-2℃ 盛岡 :0℃

仙台 :4℃ 新潟 :5℃

長野 :4℃ 金沢 :6℃

名古屋:9℃ 東京 :11℃

大阪 :10℃ 岡山 :11℃

広島 :11℃ 松江 :9℃

高知 :13℃ 福岡 :12℃

鹿児島:13℃ 那覇 :19℃

水曜日は前線を伴った低気圧が日本海を進み、日本海側で再び雪や雨の範囲が広がる見込みです。木曜日は日本海側で雪や風が強まり、荒れた天気になる所もありそうです。