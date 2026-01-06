アメリカに拘束され麻薬テロなどの罪に問われているベネズエラのマドゥロ大統領が5日、ニューヨークの裁判所に初出廷し、マドゥロ氏は無罪を主張しました。

記者

「マドゥロ大統領を乗せた車が裁判所をあとにします」

罪状認否の手続きはニューヨークの連邦地裁で5日、正午から30分ほど行われました。

マドゥロ氏は麻薬テロやコカイン密輸など4つの罪で起訴されていて、アメリカメディアによりますとマドゥロ氏は、「私は無実で、無罪だ」と語り、「拉致されてここにいる」「今もわが国の大統領だ」などと述べたということです。

次回の公判は3月17日に行われる予定です。

こうした中、裁判所の前では、マドゥロ氏の拘束をめぐり反対派と賛成派がにらみ合う状態となりました。

ロイター通信が5日に発表した世論調査では、トランプ政権による軍事作戦について、支持が33％、不支持が34％、分からないとした人が33％と意見が分かれました。

一方で、アメリカがベネズエラに深く関与することには72％が懸念を示していて、ベネズエラへの過度な介入を警戒する世論が浮き彫りとなっています。