男性16人組「THE RAMPAGE」の浦川翔平（28）が5日、TBS「今夜は5人で占います」（後11・56）に出演。2026年の運勢を占われた。

この番組は、西洋占星術、タロット、手相、四柱推命などジャンルの異なる5人の占い師がゲストを一斉に占う占いショー。浦川は日頃、メンバーから初対面の人との関わり方に慎重になるよう注意されているとして、人間関係のトラブルが起きるか尋ねた。

この質問に5人の占い師は満場一致で“起きる”の回答。浦川本人、MC陣も「怖…」と顔を曇らせた。

風水を扱うお笑い芸人で占い師のLove Me Doは、浦川の自宅の間取りを見て、ストレスがたまりやすい東側が殺風景であることから「人間関係とか揉める感じになっちゃう」と分析。手相を扱うやきとり大吉中野店大将氏は、親友に振り回される可能性が高いとして、親友や友人が悪い時は付き合ってはいけないと助言した。

数秘術を扱うCHIE氏から交友関係の入れ替わりがある可能性を示唆され「自分のライフスタイルが変わってきてるんで、お酒の場での交友関係の広げ方を今までしていたんですけど、それを一旦辞めようかなって」と話した浦川に、タロットを扱うむらっち氏はすかさず「辞めた方が良い」と言い切って、女性関係のトラブルを指摘。「おっぱいの大きい女人が寄ってくる」とぶっちゃけて、人気にすり寄ってくる女性に注意すべき、「知り合いの女性がハニートラップに変わる」可能性があると伝えた。