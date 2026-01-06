Snow Manの佐久間大介さんは1月5日、自身のXを更新。お年玉をもらった先輩アイドルを公表しました。（サムネイル画像出典：佐久間大介さん公式Xより）

写真拡大

Snow Manの佐久間大介さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。お年玉をもらった先輩アイドルを公表し、ツーショットを公開しました。

【写真】Snow Man全員がお年玉をもらったアイドルは？

「SnowMan全員！？」

佐久間さんは「#SnowMan_DomeTour_ON_名古屋2日目 　ありがとうございました！！」と投稿。続けて「そしてまさかの宮田くんからメンバー全員にお年玉をいただいてしまいました！！」と、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんからお年玉をもらったことを明かし、宮田さんとのツーショットを公開しました。佐久間さんだけでなく、メンバーが9人もいるSnow Man全員に渡したのが驚きです。

ファンからは「お年玉届けに名古屋まで？！」「宮田くん来ててビックリしました」「太っ腹すぎる…」「SnowMan全員！？」「宮田一派のボスさすがっす！」「仲良しと確信！」などの声が寄せられました。

宮田さん「本当に素敵なライブだったー！！」

同日、宮田さんも自身のXを更新。佐久間さんの投稿を引用し「本当に素敵なライブだったー！！　お疲れ様でしたーーー！！！」とつづっています。こちらにも「お年玉あげてるのお兄ちゃん感あって好きだわ〜笑」「#宮田一派 尊い師弟関係やな」といった声が寄せられました。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。

(文:堀井 ユウ)