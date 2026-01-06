「名古屋まで？！」Snow Man全員がお年玉をもらったアイドルは？ 「太っ腹すぎる…」「さすがっす！」
Snow Manの佐久間大介さんは1月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。お年玉をもらった先輩アイドルを公表し、ツーショットを公開しました。
ファンからは「お年玉届けに名古屋まで？！」「宮田くん来ててビックリしました」「太っ腹すぎる…」「SnowMan全員！？」「宮田一派のボスさすがっす！」「仲良しと確信！」などの声が寄せられました。
「SnowMan全員！？」佐久間さんは「#SnowMan_DomeTour_ON_名古屋2日目 ありがとうございました！！」と投稿。続けて「そしてまさかの宮田くんからメンバー全員にお年玉をいただいてしまいました！！」と、Kis-My-Ft2の宮田俊哉さんからお年玉をもらったことを明かし、宮田さんとのツーショットを公開しました。佐久間さんだけでなく、メンバーが9人もいるSnow Man全員に渡したのが驚きです。
宮田さん「本当に素敵なライブだったー！！」同日、宮田さんも自身のXを更新。佐久間さんの投稿を引用し「本当に素敵なライブだったー！！ お疲れ様でしたーーー！！！」とつづっています。こちらにも「お年玉あげてるのお兄ちゃん感あって好きだわ〜笑」「#宮田一派 尊い師弟関係やな」といった声が寄せられました。次に会った時もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)