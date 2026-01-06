帰省時の手土産にしたい「島根県のお土産」ランキング！ 2位「しまねっこ人形焼」を抑えた1位は？【2025年調査】
カレンダーも最後の1枚となり、本格的な帰省ラッシュや新幹線の混雑がニュースで取り上げられる季節がやってきました。道中の楽しみや新年のあいさつに欠かせない、地元で愛され続ける名選をまとめました。
All About ニュース編集部では、2025年12月10日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「帰省時の手土産にしたいお土産」に関するアンケートを実施しました。その中から、帰省時の手土産にしたい「島根県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「かわいらしい見た目で子どもから大人まで楽しめる味」（30代女性／秋田県）、「しまねっこが可愛いから」（30代女性／千葉県）、「見た目も可愛らしくお土産に丁度良いと思うからです」（30代女性／宮城県）といった声が集まりました。
回答者からは「みんなで分けやすく、高級感もあるので喜ばれそう」（30代男性／大阪府）、「しっとりした食感とバターの風味が豊かで、洋菓子好きにおすすめです！」（20代男性／福井県）、「距離があるので焼き菓子が手頃なのと、フィナンシェが好きだから」（40代女性／宮城県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：しまねっこ人形焼（山陰のおみやげ本舗 なかうら）／33票2位にランクインしたのは、島根県観光キャラクターをモチーフにした「しまねっこ人形焼」です。かわいらしい姿をそのまま再現したお菓子で、中にはカスタードやあんこが詰まっています。島根旅行や帰省の際に、特に子どものいる家庭への贈り物として絶大な人気を誇ります。見た目の癒やしと優しい味わいが相まって、島根の魅力を身近に感じさせてくれる一品です。
1位：八重雲晴れてフィナンシェ（KAnoZA）／62票1位に輝いたのは、KAnoZA（カノザ）の「八重雲晴れてフィナンシェ」でした。出雲に漂う八重雲をイメージした、上品なフォルムが特徴の洋菓子です。木次バターを贅沢に使用し、しっとり芳醇な香りが広がる味わいは非常に洗練されています。神話の国・島根の神秘的なパッケージデザインも美しく、大切な方への特別な帰省土産として高く評価されました。
