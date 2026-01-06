明治のバレンタイン企画が始動　「サンリオ」チョコ型＆「セーラームーン」描き下ろしパッケージ登場

株式会社明治は1月6日、2026年のバレンタインデーに向けた様々なコンテンツやキャンペーンを発表しました。

今年は準備期間からテンションが上がるコラボレーションが目白押し。サンリオキャラクターズの「チョコ型」プレゼントや、「美少女戦士セーラームーン」の描き下ろしパッケージなど、強力なラインナップが展開されます。

■ 板チョコ3枚で「サンリオキャラクターズ」の型がもらえる

まず、1月6日より順次スタートするのが「オリジナルチョコ型プレゼントキャンペーン」です。

対象となる明治の板チョコ（ミルク、ハイミルク、ブラック、ホワイト）を3枚購入すると、サンリオキャラクターズのオリジナルチョコ型が1個もらえます。

型にはハローキティ、ポムポムプリン、シナモロール、ポチャッコ、バッドばつ丸、こぎみゅんの6キャラクターがデザインされており、湯煎したチョコを流し込むだけで、誰でも簡単にかわいいキャラチョコが作れるとのこと。

そのまま食べるのはもちろん、手作りケーキのトッピングや、推し活アイテムとしても活躍しそうです。なお、なくなり次第終了となります。

■ 描き下ろしの「美少女戦士セーラームーン」コラボパッケージ登場

続いて、1月20日からは「美少女戦士セーラームーン」とのコラボレーション商品が登場。9月に発売100周年を迎える「明治ミルクチョコレート」をはじめ、「アーモンドチョコレート」「マカダミアチョコレート」が特別仕様になります。

特に注目は、「アーモンドチョコレート」と「マカダミアチョコレート」のパッケージ。今回のコラボのためだけに描き下ろされた新規イラストが使用されています。

アーモンドチョコレートはスーパーセーラームーン＆スーパーセーラーちびムーン、スーパーセーラーマーズ＆スーパーセーラーヴィーナスの全二種、マカダミアチョコレートにはスーパーセーラーマーキュリー＆スーパーセーラージュピター、スーパーセーラーウラヌス＆スーパーセーラーネプチューン、スーパーセーラープルート＆スーパーセーラーサターンの全三種を用意。

さらに、「明治ミルクチョコレートビックパック」の個包装にはセーラー10戦士がデザインされ、シークレット1種も存在するというこだわり仕様。ファンならずともコンプリートしたくなるかわいさです。

■ FRUITS ZIPPERコラボやASMR動画も

このほか、アイドルグループ「FRUITS ZIPPER」とのコラボ商品も登場。ヴィレッジヴァンガード限定（店舗・オンライン）で、メンバーのビジュアルを使用したポスター付きの「【FRUITS ZIPPER×meiji】明治BIGミルクチョコレート」が12月16日より数量限定で販売されています。

さらに、Tastemade Japan株式会社とのコラボによる、チョコを割る音や混ぜる音に癒やされる「ASMR動画」が公開中。加えて、手作りレシピ動画も1月19日より公開されます。

（C）’26 SANRIO CO.,LTD.APPR.NO.L663985

（C）Naoko Takeuchi

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026010604.html