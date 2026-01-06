オルカンに月1万円「身の丈に合った金額で、少しずつやっていく」35歳女性が約10カ月運用した結果
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、夫（41歳）
▼金融資産
世帯年収：本人100万円、配偶者400万円
現預金：100万円、リスク資産：30万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：11万円
・日本株：20万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）／NISA：2024年から
2024年の暮れから積立投資を始めたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に「月1万円」。「新NISAが始まり、あまり理解できていないながらも、毎月1万円くらいならば自分にもできると思い始めてみた」と言います。
投稿のあった2025年10月時点の運用実績については「元本10万円→評価額約11万円」と、利益が出ている様子。
「今年の4月頃に元本からマイナス5000円位がくっと下がった時期があった。それ以降は、じわじわと上がり続けている状況で、平均すると＋10％の運用益。1万円ずつなのであまりお金は増えていないが、自分のできる範囲で投資をすることができていると思う。今後は今よりも多くの金額を投資に回すために、しっかり働いていく予定」とあります。
一方で、「4月ぐらいにがくっとマイナスになったときは、投資をやらないほうがよかったのではないかと後悔したが、グッと我慢しておいてよかった」と振り返ります。
マイルールとして「投資で儲かった人のSNSなどを見すぎると、自分もやってみたい気持ちになる。いったん冷静になって身の丈に合った金額で、少しずつやっていくようにしている」とのこと。
新NISAについては、「今後はできるだけ給料を増やして、今よりも少し早いペースでつみたて投資枠を利用できるようにしたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
35歳・年収100万円パート・アルバイト女性の積立投資の取り組みと運用成績は？今回は、広島県に住む35歳女性の資産運用エピソードを見ていきます。
積立投資のメリットについて、「今までずっと通帳に貯金をすることが1番よいと思っていたが、今のところは貯金よりもお金が増えている実感がある。始めてよかった」とコメント。
