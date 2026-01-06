気象庁によりますと、今後低気圧が急速に発達する見込みで、全国的にあさって（8日）は強風・風雪・高波への注意が必要だとしています。

【画像をみる】低気圧が急速に発達する見込み→今月8日は全国的に荒天か 北日本と北陸は大雪による交通障害に注意 雪雨シミュレーション

きょう（6日）は

・北日本と東日本の日本海側はは降雪による交通障害に注意

・関東甲信地方は大雪に警戒、着雪、なだれにも注意

きょう（6日）からあす（7日）にかけて

・北日本と東～西日本日本海側および南西諸島は強風、風雪、高波に注意

・北から東日本は落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意

あす（7日）

西日本は落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意

が必要だということです。

今後の気象情報に注意してください。