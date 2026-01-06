【寒波到来】低気圧が急速に発達する見込み→今月8日は全国的に荒天か 北日本と北陸は大雪による交通障害に注意【気象庁雪雨シミュレーション/6日正午更新】
気象庁によりますと、今後低気圧が急速に発達する見込みで、全国的にあさって（8日）は強風・風雪・高波への注意が必要だとしています。
【画像をみる】低気圧が急速に発達する見込み→今月8日は全国的に荒天か 北日本と北陸は大雪による交通障害に注意 雪雨シミュレーション
きょう（6日）は
・北日本と東日本の日本海側はは降雪による交通障害に注意
・関東甲信地方は大雪に警戒、着雪、なだれにも注意
きょう（6日）からあす（7日）にかけて
・北日本と東～西日本日本海側および南西諸島は強風、風雪、高波に注意
・北から東日本は落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意
あす（7日）
西日本は落雷、突風、降ひょう、急な強い雨に注意
が必要だということです。
【画像①】はあす（7日）午前9時の予想天気図です。
雪と雨のシミュレーションをみる
6日（火）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる
7日（水）雪と雨のシミュレーションをみる
7日（水）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる【画像⑦～】
8日（木）雪と雨のシミュレーションをみる
8日（木）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる【画像⑭～】
9日（金）雪と雨のシミュレーションをみる
9日（金）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる【画像㉒～】
10日（土）雪と雨のシミュレーションをみる
10日（土）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる【画像㉚～】
11日（日）雪と雨のシミュレーションをみる
11日（日）３時間ごとの雪と雨のシミュレーションをみる【画像㊳～】
札幌・仙台・東京・名古屋・大阪・広島・福岡・那覇の16日間天気予報【画像㊹～】
今後の気象情報に注意してください。