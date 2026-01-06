Photo: ギズモード・ジャパン編集部

ひみつ道具すぎるって！

世界最大のテクノロジー見本市、CES 2026が今年も始まりました。ギズモード・ジャパンも現地アメリカまで飛んで、面白い製品をピックしまくっていますよ！

して、会場の一角で見つけたのがこちらの「Nosh」。食洗機のようにも見えますが、なんと自動で調理をしてくれるロボットシェフなんだそう。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

本体上部には調味料をセットできる場所があり…。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

このスライド棚部分に食材が入ります。

Photo: ギズモード・ジャパン編集部

下部には水と油を入れておくタンクを装備。これらが自動で鍋に投入され、回転アームがレッツ・ラ・まぜまぜしてくれる、という流れのようです。洗濯機の洗剤自動投入めいているな…。

本体内にはカメラがあり、食材のストックや調理工程の確認が可能。500以上のレシピが用意されていて、炒め時間などを調整することもできるみたいですね。操作はスマホor本体のコンソールから行ないます。

開発はインドの会社のようで、レシピを見るとスパイシーな料理が揃っていました。スープ、ライス、朝食、イタリアン、アジアンなど、ジャンルはかなり豊富。

「食材を投入してあとは待つだけ」系の調理家電は類例がありますが、このタイプの自炊（自炊なのか…？）ロボットは、一段進んだ感じがありますね。『バック・トゥ・ザ・フューチャー PART2』の、すぐ完成するピザめいた家電が現れる未来も遠くない？

