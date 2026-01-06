サンリオ×「MOW」が初コラボ！ シナモロール＆マイメロディのパッケージが登場
カップアイスの「MOW（モウ）」とサンリオキャラクターズの初コラボ商品が、1月12日（月）から全国で発売される。
【写真】マイメロディをデザインした「MOW（モウ）練乳いちご」もかわいい！
■フレーバーは2種類
今回数量限定で登場するのは、サンリオの人気キャラクター、シナモロールとマイメロディをパッケージにデザインした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」の2種類。
各フレーバー3種類のパッケージが用意されており、例えばエクアドル産カカオマスを使用したチョコレートアイスとコクのあるミルクアイスが楽しめる「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」は、アイスを食べたりお昼寝したり、友だちのみるくとおそろいコーデをまとったシナモロールがパッケージにあしらわれている。
一方、練乳の甘みといちごの果実感が感じられる「MOW（モウ）練乳いちご」のパッケージは、マイメロディや友達のフラットくんをデザイン。幅広い世代に人気のあるキャラクターたちが登場するかわいいパッケージが展開される。
【写真】マイメロディをデザインした「MOW（モウ）練乳いちご」もかわいい！
■フレーバーは2種類
今回数量限定で登場するのは、サンリオの人気キャラクター、シナモロールとマイメロディをパッケージにデザインした「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」と「MOW（モウ）練乳いちご」の2種類。
各フレーバー3種類のパッケージが用意されており、例えばエクアドル産カカオマスを使用したチョコレートアイスとコクのあるミルクアイスが楽しめる「MOW（モウ）リッチチョコ＆ミルク」は、アイスを食べたりお昼寝したり、友だちのみるくとおそろいコーデをまとったシナモロールがパッケージにあしらわれている。
一方、練乳の甘みといちごの果実感が感じられる「MOW（モウ）練乳いちご」のパッケージは、マイメロディや友達のフラットくんをデザイン。幅広い世代に人気のあるキャラクターたちが登場するかわいいパッケージが展開される。