「ジェフの新しい挑戦が始まります」37歳DFの誇り、26年もJ１復帰の千葉でプレー「更なる進化を求めて、全力で頑張ります！」
2009年のJ２降格を知る１人だ。その後、G大阪への移籍を経て、19年夏にジェフに復帰。25シーズンは11試合に出場し、17年ぶりのJ１復帰に貢献した米倉恒貴の契約更新が１月６日に発表された。
クラブの公式サイトで、米倉は以下のとおりコメントした。
「昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました！あのスタジアム全体が１つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。本当にありがとうございました！
今年からジェフの新しい挑戦が始まります。そこに選手として関われることを誇りに思います！まだまだ選手として結果を出せるよう、更なる進化を求めて、全力で頑張ります！ジェフの新たな歴史をみんなで作り上げていきましょう」
37歳DFはまだまだ健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
クラブの公式サイトで、米倉は以下のとおりコメントした。
「昨年は僕のサッカー人生の中で本当に最高の瞬間を経験することができました！あのスタジアム全体が１つになった最高の瞬間を一生忘れることはありません。本当にありがとうございました！
今年からジェフの新しい挑戦が始まります。そこに選手として関われることを誇りに思います！まだまだ選手として結果を出せるよう、更なる進化を求めて、全力で頑張ります！ジェフの新たな歴史をみんなで作り上げていきましょう」
37歳DFはまだまだ健在だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集