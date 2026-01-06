西武からポスティングシステムでアストロズに移籍が決まった今井達也投手（27）が5日（日本時間6日）、NBAヒューストン・ロケッツの本拠トヨタセンターでフェニックス・サンズ戦を観戦した。

今井はこの日、アストロズの本拠ダイキン・パークで入団会見に臨み「What’s up Houston. I’m Tatsuya Imai」と英語であいさつ。背番号「45」のユニホーム姿も披露し「ワールドチャンピオンを目指す準備はできている。行くぞ、ヒューストン！」と意気込んだ。

入団会見後にNBA観戦に訪れた模様で、会場内で紹介されると立ち上がって小指と人差し指だけ突き出す「H」ポーズを両手で披露し、観客を沸かせた。

今井は前日もNFLヒューストン・テキサンズの本拠NRGスタジアムを訪れ、インディアナポリス・コルツとの試合を観戦。地元ヒューストンのスポーツファンたちに連日“顔見せ”を行った。

今井はアストロズと3年総額5400万ドル（約84億7800万円）で契約合意。出来高を含め最大6300万ドル（約98億9100万円）で、1、2年目のシーズン後にオプトアウト（契約破棄）条項が付く異例の契約となっている。

今オフ、ア軍は5年連続2桁勝利の先発左腕バルデスがFAとなり、先発投手は補強ポイントだった。昨年、ポストシーズン（PS）進出が8年連続でストップしたが、直近9年間で7度の地区優勝を誇る強豪で、4年ぶり3度目の世界一へ、今井が重要なピースになる。