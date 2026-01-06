【「ドラゴンクエスト」シリーズ バレンタイン商品】 1月13日～ 順次発売 価格：1,728円～

スクウェア・エニックスは、「ドラゴンクエスト」シリーズよりバレンタインシーズンに向けた新商品を発売する。通販サイト「スクウェア・エニックス e-STORE」では1月31日に販売予定。全国10か所のプレミアム・アウトレットで開催中の「ドラゴンクエスト どうぐや at SQUARE ENIX POP UP STORE」、スクウェア・エニックス オフィシャルショップ、全国のロフト173店舗、全国のイトーヨーカドー75店舗では1月13日より順次販売を予定している。

バレンタインシーズンにあわせて「ドラクエ」シリーズにちなんだチョコレートやサブレといったお菓子が販売される。「ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ペア巾着」は、スライム型のチョコレート4個入りの商品。巾着は日常使いもできるアイテムになっている。このほか、パッケージも可愛らしい「ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ギフト缶 ＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞」や「ドラゴンクエスト スライムサブレ ピーチスライム ＜いちご風味＞」が用意されている。

お菓子以外にもスライムサブレを立体的に表現した「ドラゴンクエスト スライムサブレキーホルダー」2種も新登場。バレンタインのギフトにもピッタリな商品が多数展開される。

商品ラインナップ

ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ペア巾着

価格：各1,728円

ミルクチョコ

いちご風味チョコ

ドラゴンクエスト スライムのチョコレート ギフト缶 ＜ミルクチョコ＆いちご風味チョコ＞

価格：2,700円

ドラゴンクエスト スライムサブレ ピーチスライム ＜いちご風味＞

価格：1,728円

ドラゴンクエスト スライムサブレキーホルダー

価格：各1,980円

スライム メタリックバージョン ＜バター風味＞

ピーチスライム ＜いちご風味＞

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。