¡Ú£Í£Ì£Â¡ÛµÈÅÄÀµ¾°¤Ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ËÉ¬Í×¡ÄÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¡×àÀ¸´ÔÎ¨á¤òÄó¼¨
¡¡¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¦µÈÅÄÀµ¾°³°Ìî¼ê¤Ïºòµ¨¡¢ÃÇÂ³Åª¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¤Ë¤â¶ì¤·¤ß¡¢¥¥ã¥ê¥¢ºÇÄã¤Î£µ£µ»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡££µÇ¯Áí³Û£¹£°£°£°Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Âç·¿·ÀÌó¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥È¥ì¡¼¥ÉÍ×°÷¤È¤·¤Æ°·¤¦¤³¤È¤âÆñ¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â½Ð¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤ÎÉ÷Åö¤¿¤ê¤ÏÆü¤ËÆü¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö£Ê£Õ£Ó£Ô¡¡£Â£Á£Ó£Å£Â£Á£Ì£Ì¡×¤â¡Ö·ÀÌóÄù·ëÅö»þ¤«¤é¡ØÊ§¤¤²á¤®¡Ù¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÉ¾²Á¤Ï¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Åê»ñ¤Ë¸«¹ç¤¦¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤¿¤È¤Ï¸À¤¤¤¬¤¿¤¤¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖµÈÅÄ¤Ïº£¸å¤â¥Á¡¼¥à¤Î¹½ÁÛ¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤Ù¤Â¸ºß¤À¡£·ÀÌó³Û¤Ë¸«¹ç¤¦Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø»È¤¤Êª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤ë¤Ù¤ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¡¢µÈÅÄ¤¬É¬Í×¤ÊÍýÍ³¤¬¤¤¤¯¤Ä¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÍÊ¸î¤ÎÍ¾ÃÏ¤â»Ä¤¹¡£
¡¡Æ±µ»öÆâ¤Ç¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£Î£Ð£ÂºßÀÒ»þÂå¡¢¡Ö»°¿¶¤·¤Ê¤¤ÃË¡×¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡¢´õÂå¤Î¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÀ¤À¡£¡ÖÈà¤Î¥Ð¥Ã¥È¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥Ü¡¼¥ë¤Ï¥¨¥ê¡¼¥Èµé¤À¡£º£µ¨£²£°£°ÂÇÀÊ°Ê¾åÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿ÂÇ¼Ô£³£´£¸¿Í¤ÎÃæ¤Ç¡¢µÈÅÄ¤Î»°¿¶Î¨¤Ï£±£¶°Ì¥¿¥¤¡£»°¿¶¤¬¾¯¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡ØÂÇ·â¤¬¥¨¥ê¡¼¥È¡Ù¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¼éÈ÷¿Ø¤Ë¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×ÁÇ¤Ç¤â¤¢¤ë¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¡Öºòµ¨¡¢Ìµ»à¤Þ¤¿¤Ï°ì»à»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇµÈÅÄ¤¬ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Î¤Ï£±£²²ó¤Î¤ß¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¤Æ¤ÇÁö¼Ô¤òÀ¸´Ô¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î¥Ç¡¼¥¿¤âÄó¼¨¡£¡ÖµÈÅÄ¤Ï¾õ¶·¤Ë¶¯¤¤ÂÇ¼Ô¤À¡£Èà¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¡£Èà¤Ï¼éÈ÷¤Ë¾ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤ò¶¯Í×¤¹¤ë¡£Èà¤¬¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤¬ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤À¤í¤¦¤«¡£Í¥¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤È¶¯¤¤ÂÇµå¤òÊü¤Æ¤ëÂÇ¼Ô¤Ï¡¢¾ï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂÇÀþ¤Ëµï¾ì½ê¤¬¤¢¤ë¡££³£°ËÜÎÝÂÇ¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¤¤¤¤ÂÇ¼Ô¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¶ò¤«¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡ËÉÙ¤Ê»ñ¶âÎÏ¤â¤¢¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Á¡¼¥àÆâ¶¥Áè¤Ï¸·¤·¤¤¡£Íèµ¨¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎºÂ¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤»¤ë¤«¤ÏÈùÌ¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤¤¤Ö¤·¶ä¡×¤ÎÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃÏÊâ¤ò¸Ç¤á¤¿¤¤¡£