俳優・草刈正雄の次女で、女優の草刈麻有が撮影ショットを披露した。

６日までにインスタグラムを更新。星の絵文字を添え、ブラックドレスでポーズを取った。父に似た美形ぶりにフォロワーは「この世で１番美しいです！！」「金八先生の頃からずっと大好きです」「お父さんにもお母様にも似てますね」「髪の毛下ろしてるのも凄く似合いますね」と絶賛した。

麻有の父は草刈正雄で、母は元モデルの大塚悦子さん、姉はタレントの紅蘭。麻有はＴＢＳ系「３年Ｂ組金八先生」第８シリーズや、ＮＨＫ「幕末グルメ ブシメシ！」など数々の作品に出演。２４年９月にＳＮＳなどで、約２年間の活動休止期間を経て芸能活動を本格的に再開すると発表した。

１日の投稿では「このたび、父・草刈正雄の事務所にて新たなスタートを切ることになりました。これまで支えてくださった皆さまへの感謝を胸に、新しい世界に踏み出す決断をいたしました」と父の事務所に移籍したことを報告し、「心機一転、表現者として真摯（しんし）に歩みを進めてまいりますので、これからもよろしくお願いします」と決意をつづった。