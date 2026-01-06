大雪に関する早期天候情報 東北、北陸、東海、関東甲信の一部

気象庁は、東北、北陸、東海、関東甲信の一部で降雪量が「かなり多くなる見込み」として「大雪に関する早期天候情報」を発表しました。

早期天候情報は、情報発表日の６日後から１４日後までを対象として、５日間降雪量が「かなり多い」となる確率が３０％以上と見込まれる場合に発表されます。

東北、北陸、東海、関東甲信の一部では、1月12日（月）ごろから、降雪量がかなり多くなる見込みです。大雪の基準は、場所によって244％以上となっています。

東北日本海側 １月１２日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １６４％以上

東北地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、東北日本海側を中心に、降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

（地点）（平年値）

五所川原 ３０センチ

青森 ３２センチ

弘前 ３５センチ

酸ケ湯 ７５センチ

鷹巣 ２９センチ

秋田 １５センチ

横手 ４４センチ

矢島 ３６センチ

酒田 １４センチ

新庄 ３７センチ

山形 １６センチ

米沢 ４１センチ

若松 １９センチ

只見 ６０センチ

むつ １９センチ

十和田 ２１センチ

盛岡 ９センチ

湯田 ５０センチ

北上 １９センチ

川渡 ２１センチ

古川 １１センチ

新川 ２１センチ

長野県北部・群馬県北部 １月１２日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 １８２％以上

関東甲信地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、長野県北部・群馬県北部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

（地点）（平年値）

藤原 ５４センチ

みなかみ ４５センチ

草津 ２９センチ

野沢温泉 ５７センチ

信濃町 ３９センチ

飯山 ４７センチ

小谷 ４５センチ

白馬 ３２センチ

長野 １１センチ

大町 ２６センチ

北陸地方 １月１２日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２４４％以上

北陸地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、降雪量がかなり多くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意するとともに、除雪などの対応に留意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

（地点）（平年値）

相川 ４センチ

新潟 １０センチ

津川 ４１センチ

長岡 ３０センチ

守門 ６１センチ

高田 ２８センチ

関山 ６０センチ

津南 ６９センチ

伏木 １５センチ

富山 １５センチ

砺波 ２３センチ

猪谷 ３９センチ

輪島 ８センチ

七尾 １０センチ

金沢 １０センチ

白山河内 ３２センチ

福井 １３センチ

九頭竜 ４４センチ

敦賀 ８センチ

小浜 ９センチ

岐阜県山間部 １月１２日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２２９％以上

東海地方では、１２日頃から一時的に冬型の気圧配置が強まるため、岐阜県山間部を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

交通障害や除雪などの対応に留意するとともに、農作物の管理に注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

＜参考＞

この期間の主な地点の５日間降雪量の平年値は、以下のとおりです。

（地点）（平年値）

白川 ５２センチ

高山 １９センチ

長滝 ３６センチ

11日までの雪シミュレーション（画像で掲載）

