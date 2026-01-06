

JR高松駅 午前11時すぎ

6日午前、鳥取と島根で最大震度5強を観測する地震が発生しました。岡山県と香川県でも震度4を観測し、交通機関に影響が出ています。

6日午前10時18分ごろ、島根県東部を震源とする地震が発生しました。岡山・香川では、岡山市、高松市などで最大震度4の揺れを観測しました。この地震による津波の心配はありません。

交通機関への影響（岡山）

この地震で岡山県内の交通機関に影響が出ています。JR西日本によりますと、地震によって停電が発生したとして山陽新幹線の岡山駅から広島駅間で運転を見合わせています。

在来線でも山陽線、伯備線、姫新線、芸備線などで遅れや運休が出ています。

水島臨海鉄道でも午前10時20分に全区間で運転を見合わせて安全を確認し、午前11時15分ごろに運転を再開しました。

ネクスコ西日本によりますと、米子自動車道の上下線蒜山インターチェンジから米子インターチェンジ間で通行止めとなっています。

今のところ人や建物への被害は確認されておらず、岡山県庁では、県内での被害情報を収集しています。

交通機関への影響（香川）

JR四国も、安全確認のため全線で一時、運転を見合わせました。

午前11時35分現在、一部区間で運転の見合わせや大幅な遅れがあるものの、全線で運転を再開したということです。

また、ことでんも全線で一時、運転を見合わせましたが、再開しました。

高松空港を発着する空の便には今のところ影響は出ていません。