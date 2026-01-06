冬型の気圧配置や上空の寒気の影響で、山形県内は各地で雪となっています。気象台は1月6日夕方にかけ大雪による交通障害などに注意・警戒を呼び掛けています。



山形地方気象台によりますと東北地方の上空およそ5000メートルにはマイナス36度以下の寒気が流れ込んでいて山形県内各地で雪となっています。

6日午前10時現在の各地の積雪は大蔵村肘折で1メートル65センチ、鶴岡市櫛引と新庄で53センチ、米沢で31センチなどとなっています。

米沢市内では朝から住民が雪かきに追われていました。





住民「ことしは少ないほう前半は雪が降っていなかったのでこれから降ると思う」住民「（一晩で）15～20センチくらい（積もった） 少ない少ないことしは少ないです」7日午前6時までに予想される24時間降雪量はいずれも多いところで県内全域の山沿いで50センチ、村山・置賜・最上の平地で30センチ、庄内の平地で20センチとなっています。気象台は6日の夕方にかけて大雪による交通障害や屋根からの落雪、建物や農業施設などへの被害に注意・警戒するよう呼び掛けています。空の便にも影響が出ています。庄内空港では、午前7時10分発の羽田便が雪の影響で出発できない状態となり、午前10時半ごろにおよそ3時間遅れで出発しました。また、午前8時55分発の便にも遅れが出ています。