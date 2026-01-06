ダンス＆ボーカルグループBUDDiiSが公式サイトで、メンバーのSHOOT（森愁斗）さんが、右腕を骨折していたことがわかり療養することを発表しました。

【写真を見る】【 BUDDiiS・森愁斗】 骨折・療養を公表 「右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けました」





公式サイトの発表によるとSHOOTさんは、1月4日に開催された「New Beginning Fes 2026」の公演企画コーナーで負傷。医療機関での診察及び検査の結果、右上腕骨骨幹部骨折との診断を受けたということです。





SHOOTさんの今後については「医師の指示のもと、回復を最優先とするため、2月上旬まで療養とさせていただきます。」「以降の復帰時期につきましては、治療経過を見ながら医師およびトレーナーと相談の上、改めてご報告させていただきます。」としています。







また森愁斗さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「みんなが楽しく参加していたコーナーでの予期せぬアクシデントなので、誰も悪くありません」と投稿。続けて「これからは回復に向けて治療やリハビリにしっかり向き合っていきます。」「少しの間お休みすることになりますが必ず元気に戻ってくるので待っていてください!」と綴っています。







そして「バディのみんな、関係者の皆さまご心配をおかけしてしまいますが温かく見守ってもらえたら嬉しいです!」と呼びかけています。











【担当：芸能情報ステーション】