元サッカー日本代表の本並健治氏（61）が6日までに自身のインスタグラムを更新。ヘルニアの手術で入院していることを報告した。

5日の投稿で「まいど！今年もラヴィットからスタート！」とレギュラー出演するTBS「ラヴィット！」のスタジオでのショットなどを投稿。「川島さんからお年玉頂きました。俺は1番 年上なのにすいません。田村さんからのお土産 事務所のパイセン井森さん ぷくぷくちゃんも大興奮少し時期は過ぎましたがクリスマスツリー」とつづった。

そのうえで「そして私は本日入院して6日に手術です。頑張りましょう」とベッドでのショットを投稿した。

妻でタレント・丸山桂里奈も自身のインスタグラムで「本並さんはヘルニアの手術です」と説明。「やっぱり心配 でもよくなるので、そして本並さん12年に1度の運勢なので よし、今年もますます突っ走りますよ」と投稿。ストーリーズでも「大丈夫、手術頑張って 12年に1度の最強運勢だから」とエールを送った。

この投稿に、ファンからは「え？手術ですか？大丈夫なんですか？」「手術ですか? 頑張ってください！」などの声が寄せられている。