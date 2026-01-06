今回は、不倫とモラハラで妻を苦しめた夫の末路についてのエピソードを紹介します。

離婚後、待っていた厳しい現実とは…

「職場の後輩の女子社員と不倫し、後輩から『早く奥さんと別れてよ！』『じゃないと別れてやる』と言われ、妻に『離婚したい』と伝えました。妻は承諾しましたが、俺の母親が息子を勝手に家から連れ出したことから、離婚の際にいろいろ揉めることになり、俺は妻に親権を取られ、接近禁止令も申し立てられました。ちなみに妻は不倫だけじゃなく、俺がモラハラ発言をずっとしていたということで、多額の慰謝料も請求してきました。

あれから1年たち、今息子は4歳になりますが、会うことはできません。また、不倫相手にも結局フラれてしまい、社内に不倫がバレたことから左遷されました。しかし左遷先があわず退職。現在就活中ですが、仕事がなかなか見つかりません。

さらに妻との離婚後、孫に会えなくなった母親は心を病んでしまい、俺は母親の世話をするハメになりました。母親とは元々そりが合わず、正直嫌いなので、『母さんの世話なんかしたくない……』というのが本音です。今は先が見えず、ただただしんどいです」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2025年5月）

▽ ちなみにこの男性の元妻は、息子と2人で新たな生活を始め、幸せに暮らしているそうです。あまりに対照的ですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。